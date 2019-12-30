Смертоносные собачьи микробы, слепота от фастфуда и другие самые странные медицинские случаи 2019 года

Смерть после контакта с собакой, противозачаточный имплант, обнаруженный в легких, и проблемы с сердцем из-за васаби - австрийское издание Kurier представляет самые необычные диагнозы 2019 года.

"Драматичная, почти невероятная история произошла в Бремене: 63-летнего мужчину лизнула его собственная собака - не укусила, не поцарапала, а лишь дотронулась до него. В результате состояние мужчины ухудшилось настолько, что ему пришлось оказывать помощь в реанимационном отделении больницы Красного Креста. Несмотря на лучшую терапию, мужчина умер от множественного отказа органов", - говорится в публикации.

"Внимание СМИ привлек и еще один медицинский случай: 60-летняя израильтянка поступила в больницу в связи с неотложными проблемами с сердцем, так как до этого по ошибке съела большое количество васаби. Она перепутала светло-зеленую пасту с гуакамоле, соусом, который также делают из зеленой мякоти авокадо. Однако главным ингредиентом васаби является японский хрен, отличающийся крайней остротой", - поясняет издание.

"В одном из изданий научного журнала BMJ Case Reports медики пишут о еще одном странном случае: у жительницы Португалии гормональный имплант, вживленный в руку, переместился в легкое. Противозачаточный имплант был установлен в 2017 году, ранее женщина на протяжении нескольких лет предохранялась подобным образом. Но после того, как старый имплант был заменен на новый, у 31-летней женщины начались межменструальные кровотечения. Она обратилась к гинекологу, который хотел удалить имплант и поставить новый. Однако он исчез из руки пациентки. Ситуацию прояснил рентген: имплант переместился в легкое".

72-летний житель Великобритании обратился в отделение неотложной помочи с жалобами на проблемы в глотании и кашель с кровью. Изначально у него диагностировали воспаление легких, и лишь при повторном обращении выявили, что часть зубного протеза мужчины оказалась в горле - она сместилась туда во время операции.

"Представьте себе, что, проснувшись утром, вы больше не можете слышать голос человека другого пола. Звучит странно - но именно это случилось в 2019 году с одной китаянкой. Как сообщали международные СМИ, женщина легла спасть со звоном в ушах и тошнотой. Проснувшись утром, она перестала слышать своего молодого человека, который разговаривал с ней. (...) Врач диагностировал у нее низкочастотную глухоту. Это редкий медицинский феномен, при котором человек больше не способен слышать звуки низкой частоты. По данным издания Daily Mail, от такого заболевания страдает лишь один из 13 тыс. людей".

"Насколько драматичными могут быть последствия неправильного питания для здоровья, показал в этом году один случай в Великобритании. Там безвозвратно ослеп 17-летний подросток. В ходе терапии врачи Бристоля установили, что после окончания школы подросток питался исключительно картофелем фри, чипсами и белым хлебом, иногда употребляя в пищу мясо. Анализ крови показал значительную нехватку витаминов и другие свидетельства ущерба, нанесенного организму неправильным питанием в течение нескольких лет", - передает Kurier.