30 декабря 2019 г. Джулиан Барнс | The New York Times Задержанный год назад американец томится в российской тюрьме "Американский турист, обвиняемый в шпионаже, находится в тюрьме в России более года, а члены его семьи и американские законодатели пытаются нарастить давление с тем, чтобы добиться его освобождения", - пишет The New York Times. "Семья американца Пола Уилана утверждает, что российское правительство удерживает его в надежде повысить его ценность для потенциального обмена на россиян, заключенных в тюрьму в Соединенных Штатах. В настоящий момент родственники призывают Конгресс наказать Москву за заключение Уилана, который был арестован в прошлом году, когда приехал в Россию на свадьбу. И законодатели оказывают давление на администрацию Трампа, чтобы она активизировала свои усилия по обеспечению его освобождения", - отмечает автор публикации Джулиан Барнс. "Арест Уилана произошел вскоре после того, как гражданку России, обвиняемую в попытке повлиять на известных американцев, Марию Бутину, заключили в тюрьму после того, как она признала себя в сговоре с целью действовать в качестве иностранного агента. Некоторые должностные лица надеялись, что Уилана освободят, как только Бутина отбудет свой приговор. Но она вернулась в Россию в октябре, а задержание Уилана продлено, по крайней мере, до марта, - говорится в статье. - В ходе переговоров с американскими коллегами российские чиновники упоминали имена россиян, находящихся в Соединенных Штатах, включая Виктора Бута, торговца оружием, осужденного за помощь террористической организации и приговоренного к 25 годам тюремного заключения". "В Соединенных Штатах действует политика, позволяющая никогда не обнародовать, является ли кто или не является шпионом, чтобы лучше защитить людей, которые работают за границей на ЦРУ. Но нет никаких доказательств того, что Уилан работал на спецслужбы. Американские чиновники обстоятельно намекнули, что Уилан является именно тем, кем кажется: несколько наивным русофилом, который был невинным туристом", - указывается в публикации. "Они затягивают все это задержание и суд, чтобы повысить ценность Пола", - считает Элизабет Уилан, сестра Уилана. Но, по ее словам, российские чиновники переоценивают значение ее брата на геополитической арене. "Пол не особо ценный парень сам по себе, и я говорю это с любовью, поскольку он мой брат, - отметила Уилан. - Он не руководитель Apple или что-то в этом роде". "Законодатели обеих сторон также удвоили свою защиту Уилана. В пятницу сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, разместил в Twitter призыв к освобождению Уилана, а сенатор Гэри Питерс, демократ от штата Мичиган, заявил, что задержание Уилана является "политическим трюком россиян". "Всему есть предел: российское правительство должно отпустить Пола", - сказал Питерс. "Государственный секретарь Майк Помпео поднял этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но, возможно, чтобы избежать обострения напряженности с Москвой, администрация Трампа не классифицировала Уилана как незаконно задержанного, то есть он не считается заложником, - пишет The New York Times. - В сентябре Питерс призвал Белый дом поручить специальному президентскому посланнику по делам заложников обеспечить освобождение Уилана. По словам сотрудников Конгресса, если специальный посланник может быть использован для освобождения рэпера ASAP Rocky, то, конечно, его можно использовать и для освобождения Уилана". (...) "В лучшем случае это театр. Со 100-процентной вероятностью можно сказать, что если бы Пол на самом деле был шпионом, ему бы уже был вынесен приговор, -заявила Уилан. - Вся эта драма является частью политического позиционирования с целью извлечения своего рода уступки". Источник: The New York Times