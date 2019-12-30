Допинговый скандал: этот человек дает отпор Путину

В разговоре со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung глава РУСАДА Юрий Ганус требует отставки московской спортивной элиты. "Не является ли его смелое поведение частью изощренной инсценировки? Ясно одно: в 2020 году Ганус может чрезвычайно помочь российским спортсменам", - отмечает журналист Себастьян Бройер.

"В российском большом спорте все должно было продолжаться так, как было всегда. Этого желала московская властная элита. Антидопинговое агентство должно было по-прежнему вести себя как подразделение министерства спорта и не мешать в отчаянных попытках заработать максимальное количество медалей на мировых чемпионатах и Олимпийских играх, - повествует издание. - (...) Таков был план, но затем многое произошло иначе. Летом 2017 года российскому антидопинговому агентству РУСАДА потребовался новый руководитель. (...) Надзорный орган единогласно выбрал абсолютного новичка. Человека, не знакомого с делом, не имеющего опыта в большой политике, спорте или медицине. (...) Кто бы мог предположить, что вскоре этот человек вступит в спор со всей властной элитой? Вплоть до президента Владимира Путина, давнего дзюдоиста, так охотно использующего в политических интересах триумфы большого спорта?".

Юрий Ганус родом с юго-востока Украины, он инженер по образованию, также изучал юриспруденцию. "С тех пор, как он занимает свою должность, Ганус противоречит ожиданиям. Он сменил многих сотрудников РУСАДА. Когда в декабре 2018 года подтвердились подозрения в том, что данные московской контрольной лаборатории, подлежащие отправке в ВАДА, подверглись манипуляциям, многие российские функционеры отреагировали опровержением. Ганус, наоборот, ничего не оспаривал. Вместо этого он написал открытое письмо Путину. (...) Что им движет? Для российских должностных лиц не характерно открыто выставлять государственную верхушку в плохом свете", - отмечает издание.

"Это может быть опасным - даже если не привлекать такое внимание, как Ганус. В феврале 2016 года в течение нескольких дней из жизни ушли два бывших представителя руководства РУСАДА, оба как раз ушли в отставку. Причиной смерти в обоих случаях якобы была сердечная недостаточность".

"С тех пор, как он занимает свою должность, он неоднократно получал угрозы, говорит глава РУСАДА. Чаще всего он получает их не напрямую, поэтому невозможно установить, с какой именно стороны осуществляются попытки запугивания", - говорится в статье.

По словам Гануса, он выполняет миссию, однако порой эта миссия кажется почти безнадежной, отмечает автор публикации. Из-за новых случаев манипуляции лабораторными данными несколько недель назад ВАДА приняло решение на четыре года отстранить Россию от участия в крупных спортивных мероприятиях, а российских спортсменов допускать к соревнованиям только после индивидуальной проверки.

"На первый взгляд кажется, что своим решением ВАДА лишает доверия и российское антидопинговое агентство, организацию Гануса. Ее объявили несоответствующей всемирному антидопинговому кодексу, а за предоставление неправильных данных ей придется заплатить штраф, либо 10% от годового дохода агентства, либо 100 тыс. долларов. Однако в 55 параграфе документа, обосновывающего решение, ВАДА недвусмысленно отмечает, что считает деятельность РУСАДА в борьбе против допинга преимущественно "эффективной", а сотрудничество с другими инстанциями "продуктивным". Поэтому агентство сможет без изменений продолжать свою работу в ближайшие четыре года и проверять российских спортсменов. ВАДА напрямую отказывается привлекать внешнего наблюдателя или в целом устанавливать более пристальный контроль за РУСАДА".

"Таким образом, при более внимательном рассмотрении решение является для Гануса впечатляющим успехом: ВАДА выразило принципиальное доверие ему и его работе. В 2020 году это может сыграть важную роль для всего российского спорта, а именно в случаях, когда ВАДА будет проверять, каких именно атлетов оно захочет допустить к соревнованиям. Спортсмены, среди прочего, должны будут доказать факт прохождения регулярных проверок. При этом они смогут ссылаться на проверки РУСАДА - по крайней мере, в решении ВАДА не содержится ничего, что могло бы противоречить этому".

В разговоре с изданием Ганус сказал, что "ответственность за передачу ВАДА данных московской лаборатории нес министр спорта Колобков. Поэтому обвинять в манипуляциях необходимо его, независимо от того, кто их осуществлял. (...) Ганус без обиняков требует отставки Колобкова. И заходит еще дальше: уйти, по его мнению, должна вся властная элита, которой окружает себя министр спорта. "Эти люди символизируют неправильную, устаревшую политику. Нам нужна смена поколений. Нам нужны новые люди", - говорит он. По словам Гануса, осуществление изменений - во власти Путина: "Президент должен действовать".

"Среди западных функционеров есть люди, которые задаются вопросом о том, действительно ли Ганус может вести себя настолько смело, не опасаясь последствий. Теоретически возможно, что официально он говорит то, что хотел бы услышать Запад, но в действительности действует по поручению Кремля. То есть является частью коварной имиджевой кампании, направленной на умиротворение Международного олимпийского комитета (МОК) и ВАДА. Один из сотрудников МОК подтвердил, что эти тихие сомнения присутствуют в штаб-квартире комитета в Лозанне. Он говорит: "Он хорошо играет? Или действительно говорит всерьез? Я этого сказать не могу". ВАДА в отношении Гануса не желает предоставлять официальные комментарии".

"Существуют признаки того, что Ганус действительно не является марионеткой Кремля, в чем он сам многоречиво уверяет. Когда 55-летний мужчина говорит, что старая гвардия политиков и функционеров все еще использует грязные методы, он подтверждает самые мрачные опасения западных критиков России. Когда он сожалеет о том, что чистым тренерам и спортсменам по-прежнему нечего сказать, он вызывает сомнения в желании страны осуществить изменения. Он даже косвенно подкрепляет подозрения в том, что в России по-прежнему применяют допинг по приказу государства, и тем самым усложняет ответственным лицам ВАДА или МОК возможность исходить из презумпции невиновности при отдельных проверках российских спортсменов в будущем. Во всем этом вряд ли может быть заинтересована государственная верхушка", - указывает издание.

"Конечно, Ганус знает, что количество проверок на допинг само по себе не является доказательством чистоты системы. (...) Ганус не пытается ничего приукрасить. Допинг - международная проблема, говорит он. Но в России к ней добавляются принципиальные структурные проблемы, влияние старой властной элиты сохраняется. "Это трагедия", - считает он".

"Если что-то и изменится, - заключает Neue Zürcher Zeitung, - то благодаря ему".