Путин сохраняет свой образ спасителя России

"(...) Стагнация в экономике, множество экологических скандалов, жесткий контроль над свободой, подчинение средств массовой информации... С точки зрения Запада получается довольно нелестное изображение России Владимира Путина. Тем не менее, спустя двадцать лет после прихода к власти 67-летний российский президент у себя дома остается бесспорным лидером и самым популярным политиком по результатам всех опросов общественного мнения", - пишет журналист французской газеты Ouest-France Патрик Анжевен.

"Чтобы понять это, нужно вернуться к новогодней ночи в 1999 году. В то время как Запад с радостью вступал в новое тысячелетие, для русских это был праздник с привкусом горечи. Через восемь лет после распада СССР бывшая советская империя оказалась на дне. Произведенное богатство (ВВП) и промышленное производство сократились вдвое; рубль ничего не стоил; на бывшей родине коммунизма с гарантированной занятостью официальная безработица достигала 15%; приходилось бороться за то, чтобы прокормиться. Это было время, когда на тротуарах Москвы россияне всех возрастов устанавливали прилавки, чтобы продавать все, что у них было: от домашних вязаных носков до фамильных драгоценностей...", - напоминает журналист.

"В этом контексте неожиданная отставка президента Ельцина посреди поздравительной речи по телевидению для большинства явилась хорошей новостью. Яркий и неистовый Борис 1991 года, который предотвратил военный переворот, забравшись на танк, теперь стал не более чем преданным позору президентом-алкоголиком, - говорится в статье. - (...) Борис Ельцин оставил ключи от грузовика под названием "Россия" своему премьер-министру Владимиру Путину, который в тот же вечер пообещал российскому народу: "Ни минуты не будет вакуума власти в стране". (...) Чеченские повстанцы, местные сатрапы, олигархи... Он подчинил своей воле всех. Первых с помощью бомб, вторых с помощью чисток и осуждений за коррупцию, третьих с помощью просьб освободить место для приближенных нового царя... Тех, кто сопротивлялся, вынуждали покинуть страну, как Березовского, или заключали в тюрьму, как Ходорковского".

"(...) Россияне, уставшие от многолетней анархии, одобрили новый путинский порядок, тем более что экономика резко оздоровилась. Путин везучий. Его приход к власти совпал с растущими ценами на металлы и особенно на нефть, на которые в 2005 году приходилось 82% экспорта и 40% государственных доходов!- комментирует автор публикации. - Теперь россиянам больше не приходится просить милостыню; представители среднего класса могут поехать в отпуск за границу. Глобальный кризис 2008 года и падение цен положили конец эйфории. Однако неиссякаемые природные ресурсы России предоставляют хозяину Кремля достаточную свободу действий", - заключает Анжевен.