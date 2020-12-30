Почему пандемия особенно свирепствует в Литве

"Литва вновь и вновь сообщает о рекордах: по количеству умерших от коронавируса и по количеству новых заражений", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У литовского врача на другом конце провода плохие новости, - повествует журналист Герхард Гнаук. - "Сегодня в нашей стране новый рекорд, - говорит Збигнев Семенович, руководитель клиники в маленьком городе Шальчининкай. - Вчера, то есть в понедельник, было зарегистрировано 78 умерших от коронавируса". Ведомства также зарегистрировали 1921 новый случай заражения. Таким образом, внутри Евросоюза Литва, из расчета на 2,8 млн ее жителей, лидирует".

При этом прошлой зимой и весной ситуация в стране была менее драматичной, тогда правительство быстро ввело локдаун, которому большинство людей дисциплинированно следовали, а в мае Литва, Латвия и Эстония создали на несколько месяцев "балтийский пузырь", внутри которого можно было перемещаться без необходимости соблюдать карантин. "В октябре, когда уже приближалась вторая волна коронавируса, Литве предстояли парламентские выборы. Старое правительство под руководством Саулюса Сквернялиса, по-видимому, не хотело пугать людей. Оно "очень небрежно занималось проблемой в предвыборное время", говорит врач Семенович".

"Тем временем дисциплина и доверие к государству поубавились. "Распространяются теории заговора и мнение, что кто-то якобы хочет разбогатеть на вакцине. И потом люди смотрят телевидение и говорят: "Посмотрите, немцы ведь не глупый народ, и как много людей протестуют там против политики своего государства в отношении коронавируса", - говорит Семенович".

"Кроме того, многие люди смотрят популярное из-за хороших развлекательных передач российское или белорусское телевидение. "Президент Лукашенко ведь долгое время смеялся в Белоруссии над мнимой опасностью вируса", - сетует врач".

"Новый премьер-министр Ингрида Шимоните хочет улучшить ситуацию и в середине декабря приняла решение о жестких мерах: были закрыты все образовательные учреждения и многие магазины".

"Но, как и везде, в Литве есть люди, пытающиеся обойти ограничения, - указывает издание. - Политолог Бернарас Ивановас рассказывает о магазинах электроники, работающих "навынос". Покупатель говорит у входа, что ему нужно, а затем продавец приносит товар к двери. Или же некоторые магазины ставят на полки пару упаковок с чипсами и объявляют себя продуктовыми магазинами - которым разрешено оставаться открытыми".

"(...) Министр здравоохранения прежнего правительства Аурелиус Верига, оглядываясь назад, говорит об ошибках, например, об установлении различных зон риска в стране. Когда в крупных городах Вильнюсе и Каунасе людям приходилось носить маски, а у Балтийского моря нет, многие ездили на выходные на побережье и, возможно, там заражались вирусом. Впрочем, в начале декабря Верига высказывал сомнения в возможности введения жесткого локдауна: психическое состояние многих людей может ухудшиться, а число суицидов возрасти, сказал он в интервью радиоканалу LRT. Эта статистика тоже является для страны больным местом: Литва - одна из стран с наибольшим числом суицидов в мире", - пишет Frankfurter Allgemeine.