Как турки и россияне создают помехи посредничеству ООН в Ливии

"Попытка продлить режим прекращения огня в рамках политического соглашения от 23 октября наталкивается на игру Москвы и Анкары, стремящихся сохранить свои недавние стратегические достижения", - пишет журналист Le Monde Фредерик Бобен.

"В Ливии 2020 год завершится политической неразберихой, чреватой угрозой сделать военное перемирие более хрупким, чем когда-либо. В то время, когда канцелярии дремали, готовясь к новогодним отпускам, 22 декабря появилась новость о том, что болгарский дипломат Николай Младенов отказался от своего мандата главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) "по личным и семейным причинам", всего через неделю после того, как Совбез официально подтвердил его назначение на этот пост", - говорится в статье.

"Это тяжелый удар для посреднической миссии ООН, уже лишившейся руководителя после отставки в марте Гассана Саламе в знак усталости перед лицом эскалации иностранного вмешательства, подрывающего любое умиротворение ливийского театра военных действий. Отступление Младенова "непостижимо" в первую очередь с учетом консенсуса, который, по всей видимости, вызвало его назначение в Совбезе еще осенью, такая странность, вероятно, связана с "нажимом со стороны государства-члена". Об этом сообщил один источник, близкий к ооновской организации", - указывает автор статьи.

"Ощутимый результат такого вакуума власти во главе МООНПЛ, фактически ослабленной в ее инициативах, направленных на продление режима прекращения огня от 23 октября посредством политического диалога между двумя антагонистическими лагерями ливийского Востока и Запада, возвращает свободу маневрирования туркам и русским. По данным нескольких западных источников, политическая и дипломатическая неразбериха, царившая в Ливии в течение нескольких недель, является продуктом столкновения между двумя конкурирующими осями: с одной стороны, посредническая миссия ООН при поддержке стран Запада; с другой - турецко-российский кондоминиум, созданный год назад благодаря "битве за Триполи", где противостояли друг другу атакующие силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и силы Правительства национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа", - пишет Le Monde.

"Москва поддерживала ЛНА Хафтара, в то время как Анкара поддерживала ПНС Сараджа, позволив последнему отразить наступление Хафтара, в режиме вмешательства, тревожно напоминающего сирийский сценарий, где явное соперничество между двумя покровителями способно приноровиться к договоренностям о разграничении зон влияния. Как только на поле боя установилось их военное присутствие на стороне их местных сообщников, русские и турки попытались завоевать преимущественное право на дипломатический процесс в ущерб Западу", - комментирует Бобен.

"Все же они позволили ООН взять на себя инициативу и созвать в Женеве совместную военную комиссию, известную как "5 + 5" (куда входили пять офицеров ЛНА и пять офицеров ПНС), которая договорилась о режиме прекращении огня, заключив соглашение 23 октября. Согласно документу, силы каждого лагеря должны были покинуть линии фронта, которые сейчас сосредоточены вокруг центральной оси Сирт-Джуфра, и группы иностранных "наемников" (российские бойцы из частной военной компании "Вагнер" на стороне ЛНА и протурецкие сирийские ополченцы на стороне ПНС) должны были покинуть страну в течение трех месяцев", - говорится в публикации.

"По мнению некоторых наблюдателей, эти требования, судя по всему, проявили своего рода всплеск патриотизма со стороны ливийских главных действующих лиц, стремящихся ослабить мертвую хватку иностранного вмешательства, которое в их глазах стало слишком навязчивым. Не зашло ли подобное обновление национального сознания слишком далеко с точки зрения двух русских и турецких опекунов?" - задумывается журналист.

(...) Через две недели после договоренности о безопасности 23 октября МООНПЛ пригласила 75 пять ливийских делегатов в Тунис, чтобы в рамках "форума политического диалога" обсудить пути институционального урегулирования кризиса. Казалась бы, удалось достичь консенсуса по поводу перспективы выборов, объявленных на 24 декабря 2021 года, однако назначение временного исполнительного органа, призванного заменить существующую систему вокруг ПНС в Триполи, потерпело неудачу, - отмечается в статье. - Старые трещины и новые расхождения сошлись воедино, препятствуя любому соглашению. "Сторонникам статус-кво удалось все заблокировать", - расшифровывает один международный источник.

"Подобный застой, по-видимому, был вызван, в частности, сторонниками нынешнего лидера ПНС Фаиза Сараджа, который объявил о своем уходе в октябре, но, похоже, не торопится выполнять свои обязательства, пишет Le Monde. "Сарадж держится за свой пост, вероятно, потому, что Турция, которая его поддерживает, не хочет, чтобы он уходил", - указывает этот источник",

"(...) Таким образом, эпизод отставки Младенова во главе МООНПЛ в качестве затягивающих маневров вокруг "форума политического диалога" в Тунисе, похоже, связан с аналогичным развитием событий: "возвращение турецко-российского кондоминиума", по мнению международного источника, использовалось в качестве обременения ооновского процесса мирного урегулирования, потенциально вредного для недавних стратегических достижений Москвы и Анкары в Ливии. Недавно в нарушение духа прекращения огня от 23 октября в оба лагеря были переброшены партии военной техники, отсюда растет опасение, что боевые действия могут возобновиться, - сообщает Бобен. "Русские и турки затягивают ооновский процесс мирного урегулирования, чтобы сорвать его или возобновить боевые действия, - добавляет источник. - В обоих случаях расчет будет заключаться в том, чтобы подчинить своему влиянию посредническую миссию".