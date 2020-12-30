Одежда из переработанного пластика - донельзя запутанное дело

"Текстильные изделия из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ) или нейлона у большого количества брендов являются трендом предстоящих сезонов. Экологически ответственная мода дает потребителям чистую совесть, но скрывает некоторые свои оборотные стороны", - пишет Le Temps.

1. Вылавливание пластика. "(...) Все начинается на пляже. Именно сюда попала большая часть из 9,2 млрд тонн пластика, произведенного во всем мире с 1950 года. Одно американское исследование подсчитало, что менее 10% этих отходов было переработано, еще немного сожжено. Остальное продолжает накапливаться на свалках и попадает в океаны, которые поглощают 10 млн тонн в год. Эквивалент пластикового грузовика, сбрасываемого в воду каждую минуту", - говорится в статье.

"А значит, любая очистка оказывается спасительной. Наряду со специалистами по переработке и экологическими ассоциациями, основные бренды наращивают свои усилия. Один из примеров - Adidas в партнерстве с организацией Parley for the Oceans в прошлом году извлек из воды 5000 тонн морского пластика в рамках более глобальной цели: перейти на 100% переработанный полиэстер в 2024 году", - указывает журналистка.

"(...) В Европе в рамках инициативы Seaqual уже 99 тонн морского мусора были преобразованы в текстильные волокна, которые используются производителями в 46 странах. Подобные инициативы с помощью рыбаков и местных жителей помогают очистить побережье и моря от Средиземного моря до Азии", - пишет Le Temps.

2. Хорошая идея... "После сбора, сортировки и очистки пластиковые бутылки превращаются в текстильные волокна. Механически - путем измельчения их в крошечные хлопья, чтобы переплавить их в материалы более низкого качества, - или химически, путем разложения ПЭТ на элементарные компоненты с образованием нового полимера, сохраняющего свои первоначальные качества, - поясняет автор публикации. "Это немного похоже на разборку замка LEGO и использование тех же элементарных кирпичей для постройки нового замка", - указывает Реми Бузер, соучредитель стартапа Bloom Biorenewables во Фрайбурге, который ищет альтернативы пластику.

"В целом, реинтеграция этих материалов в производство является очень положительным моментом, это поддерживает развитие индустрии вторичной переработки и помогает поддерживать микроэкономику за счет вовлечения в проекты местных сообществ", - анализирует Жюльен Буше, директор швейцарского центра экологического дизайна EA Environmental Action.

"В идеальном мире мы не будем использовать бутылки из ПЭТ и у нас не будет пластиковых отходов в природе", - добавляет Лоран Мейдер, специалист по экономике замкнутого цикла и соруководитель компании Circular Economy Transition. - Но с учетом существующей реальности, мы с таким же успехом могли бы восстановить эти материалы и превратить их в одежду, а не позволять им загрязнять окружающую среду".

3. ... у которой есть свои пределы. "Однако во время переработки неизбежны потери и введение первичного сырья, даже если текущие процессы проводятся на основе передовых технологий и их воздействие на окружающую среду меньше, чем при производстве новых синтетических материалов, - отмечает издание. "Но мы по-прежнему зависим от нефти, и, в конце концов, мы лишь отодвигаем сроки, добавляя дополнительные жизненные циклы для продуктов, которые рано или поздно окажутся на свалке", - сожалеет Реми Бузер. - В долгосрочной перспективе это не решит проблему загрязнения или выбросов углерода".

"(...) Мы приветствуем инициативу по очистке океанов, но это ложное решение, потому что мы только продлеваем срок службы недолговечных материалов и продолжаем производить новые", - сетует Маттиас Вютрих, эксперт швейцарского отделения "Гринпис".

"(...) Согласно различным научным исследованиям, для обработки тканей и их окрашивания действительно используется от 20 тыс. до 40 тыс. химикатов. А с более глобальной точки зрения, переработанные материалы составляют лишь 2% сырья, используемого при производстве одежды. Таким образом, результат менее выгоден, чем кажется, хотя намерение хорошее", - отмечается в статье.

4. Текстиль снова становится... мусором. "Хотя одежда из переработанного ПЭТ может помочь уменьшить количество отходов в море, что происходит, когда она, в свою очередь, изнашиваются? Можем ли мы восстанавливать пластмассы и перерабатывать их бесконечно? Исследователи единодушны: никогда. Даже с химической переработкой однажды мы придем к полной изношенности. Однако настоящая проблема заключается в другом: ПЭТ, трансформированный в текстиль, редко переживает вторую реинкарнацию", - говорится в статье.

"Технологии переработки идеально подходят для отдельных материалов, - объясняет Реми Бузер. - Однако текстильные материалы, которые будут производиться из переработанных волокон ПЭТ, в большинстве случаев будут смешиваться с другими синтетическими материалами в одежде: красителями, техническими слоями в спортивной экипировке. Во многом именно эта смесь делает их эффективными... и малопригодными для вторичной переработки".

"(...) Поэтому мы будем носить нашу куртку из переработанного волокна какое-то время... а потом купим новую. Старая сразу отправится, в худшем случае, в мусоросжигательную печь или на свалку, как это происходит с 80% одежды в Евросоюзе, а в лучшем случае, еще какое-то время будет жить в третьей стране, прежде чем попадет в мусорный бак. Круг замыкается: ПЭТ, однажды извлеченный из океанов... вполне может оказаться там через несколько лет", - комментирует автор.

5. Наброски альтернатив. "В Европе и США осуществляется несколько проектов по более эффективной переработке сложных материалов с использованием передовых технологий, способных "распутать" различные синтетические слои смешанных материалов", - говорится в публикации.

"(...) Мы ничего не изменим, если будем придерживаться той же логики, - сказал Реми Бузер. - Переработка пластика, который плавает в океанах, - это действенный, но ошибочный подход по своей сути: мы пытаемся производить текстиль из материалов, которые даже не должны попадать в окружающую среду...". По мнению соучредителя Bloom Biorenewables, будущее принадлежит экологически чистым материалам, полученным из атмосферного CO2 или органических веществ, таких как сельскохозяйственные остатки или древесина, выращенная экологически безопасным способом", - передает Le Temps.

"(...) В абсолютном выражении чудесного материала не существует, - отмечает со своей стороны Жюльен Буше. - Всегда будет какое-то влияние на окружающую среду, но будет иметь значение то, как мы используем объекты. Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и сэкономить ресурсы, достаточно хранить нашу одежду подольше и заботиться о ней вместо того, чтобы опять покупать ее каждый новый сезон. Именно ответственный выбор потребителей должен в конечном итоге повлиять на то, как отрасли разрабатывают свою продукцию".

Лоран Мейдер соглашается: "Чрезмерное потребление представляет собой настоящую проблему. Мы слишком много производим и закупаем. Мода меняется каждый год, и в результате в европейских странах люди выбрасывают 35% одежды, даже не надевая ее".

"Однако изменение менталитета, похоже, не за горами: он полон инициатив потребителей по обмену одеждой или по восстановлению текстильных изделий. Некоторые крупные бренды, такие как Patagonia, следят за этой тенденцией, размышляя о возможностях продления срока службы своей одежды. В сфере текстиля, а также в поведении, моду завоевывает экологически чистые волокна", - резюмирует газета.