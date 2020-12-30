Шведское правительство все же форсирует принятие закона о пандемии

"Внезапная спешка после долгих промедлений: уже вскоре после наступления нового года в Швеции должен появиться закон о пандемии, который позволит правительству принимать жесткие меры. Таким образом, "шведский путь" с добровольностью и призывами во время коронакризиса останется в прошлом", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После того, как шведское правительство месяцами бездействовало в формулировке строгих правил для обращения с пандемией коронавируса, теперь внезапно возникла лихорадочная спешка. Депутаты Риксдага, шведского парламента, уже на первой неделе января досрочно вернутся с каникул, чтобы принять решение о законе о пандемии, который наделит правительство более эффективными инструментами для ограничения общественной жизни", - передает журналист Рудольф Херманн.

"(...) Закон позволит правительству по соображениям защиты от инфекционных заболеваний принимать решения о закрытии таких общественных мест, как торговые центры, библиотеки или спорткомплексы, и ограничении общественного транспорта. Другие страны уже давно принимают такие меры, но в Швеции сделать это в мирное время невозможно в соответствии с текущим законодательством. Еще одно новшество заключается в том, что появится возможность налагать штрафы за невыполнение правительственных мер", - говорится в статье.

"Впрочем, предлагаемый закон не предусматривает конкретного порядка компенсации убытков предприятий, пострадавших от вынужденного прекращения работы. Этот пункт, несомненно, еще вызовет споры на парламентских заседаниях. Согласно текущему тексту закона, государство обязуется лишь рассмотреть возможность компенсации".

Тем временем происходящее в торговых центрах страны наглядно показывает, почему правительство форсирует принятие закона. Перед Рождеством как главный эпидемиолог Швеции, так и премьер-министр настоятельно просили сектор розничной торговли отказаться от проведения распродаж в последнюю неделю старого года, чтобы не привлекать посетителей. Однако отраслевое объединение Svensk Handel категорически отказалось это делать.

"Неловким для правительства стало то, что в воскресенье, когда уже шла распродажа, в городе Лунд на юге Швеции был замечен именно министр юстиции Морган Йоханссон, совершавший покупки в торговом центре. Не ему одному пришла на ум такая идея; СМИ сообщали о высокой посещаемости как минимум некоторых торговых центров в крупных городах", - отмечает издание.

"Премьер-министр Стефан Левен резко раскритиковал Йоханссона за его поведение. Однако во вторник газета Expressen рассказала, что и главу правительства видели незадолго до Рождества в одном из торговых центров в центре Стокгольма вопреки его собственным призывам к населению", - пишет Neue Zürcher Zeitung.