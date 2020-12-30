Пьер Карден, будущего больше нет

"(...) Если бы можно было определить Пьера Кардена одним словом, то он был фантазером. Создатель, ценитель искусства, культуры, славившийся своей невероятной работоспособностью, скончался в Париже в возрасте 98 лет", - пишет журналистка Антигона Шиллинг в издании Slate.fr.

"В феврале во время парижских показов мод, над которыми нависла угроза COVID-19, Пьер Карден, находившийся в отличной форме, открыл свой последний бутик на улице Сент-Оноре. Разговорившись, он представил одного из своих ассистентов, чьи творения сохраняли дух Кардена были выполнены в стиле, который придумал кутюрье, всегда желавший быть вне времени", - говорится в статье.

"Пьер Карден (Пьетро Костанте Кардино) родился в 1922 году в Италии и эмигрировал со своей семьей во Францию в 20-е годы прошлого века. Он очень рано выбрал моду и стал обучаться ремеслу у провинциальных портных. Он решил отправиться в Париж и прибыл туда в 1945 году с рекомендацией для дома мод Жанны Пакен, где он сделал свои первые шаги в Париже. Именно в этом доме мод он получил возможность вместе с Марселем Эскофье участвовать в разработке и создании костюмов и масок для фильма "Красавица и чудовище" Жана Кокто", - указывает автор публикации.

"Проработав несколько месяцев для Эльзы Скьяпарелли, он стал главным портным у Кристиана Диора. Мечтая о независимости, он покинул модный дом, чтобы начать создавать костюмы и необычные наряды, которые снова пользовались большим спросом. (...) В конце концов, он устроил показ с очень смелыми для того времени и проникнутыми юмором моделями, а также платьем-памяткой для женщин, на котором можно завязывать узелки, чтобы ничего не забыть", - отмечает Slate.fr.

"В то же время он продолжал совершенствовать свои фасоны и добился успеха, представив в 1957 году коллекцию из 120 моделей. Он открыл сначала бутик "Ева", потом "Адам", создавая как женские, так и мужские модели, не забывая при этом про унисекс", - напоминает автор статьи.

"(...) 1960-е стали золотым веком для творений Пьера Кардена, который вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном произвел революцию в мире моды, предложив футуристическое видение в противовес несколько накрахмаленному классицизму моды того времени. Пьер Карден упрощает, очищает, играет с геометрией и приумножает находки, добавляя отверстия, смелые вырезы, интегрируя пластик, винил... для платьев-пузырей, цилиндрического стиля... Мода 1960-х годов предсказывала будущее, воображая, что будет в 2001 году, "Космическая одиссея" вряд ли наступила. Но космический облик на улице уже был в ходу, женщины решались на мини-юбки и выбирали геометрический дух", - комментирует Шиллинг.

"(...) Одежда от Кардена геометрична, иногда она приближается по своей концепции к принципу скульптуры. Пьер Карден выбирает смелые цвета; его модели чаще всего монохромны или двухцветны; гравюры, несомненно, противоречили бы геометрическому рисунку", - говорится далее.

"(...) Фантазируя о будущем моды, Пьер Карден демократизировал ее и сделал модели доступными посредством запуска прет-а-порте. На заре 1970-х модный ландшафт окончательно изменился, ознаменовав конец гегемонии моды и наступление новой эры", - отмечает издание.

"(...) Продолжая творить свою моду и оставаясь верным своему стилю, Пьер Карден путешествовал по миру и создал то, что впоследствии превратилось в его империю, множа количество лицензий, пусть даже это означало, что его имя будет размещаться на продуктах, которые иногда оказывались невероятно далекими от моды. Он понимал силу известного имени и то, какие оно могло дать результаты и с экономической точки зрения", - подчеркивает журналистка.

"Пьер Карден также интересовался культурой: в 1970 году он создал Espace Cardin в стенах бывшего театрального комплекса Café des ambassadeurs на авеню Габриэль в 8-м округе Парижа. Он проводил множество выставок и показов морд до 2016 года, когда мэрия Парижа отозвала его концессию", - говорится в статье.

"(...) Неутомимый Пьер Карден проводил зрелищные дефиле. В 1981 году в Москве на Красной площади его модный показ посетили 200 тыс. зрителей", - указывает Slate.fr.

"Пьер Карден поехал в Китай только в 1978 году, он давно заинтересовался этой страной и уже предлагал пиджаки с воротником "Мао", преуспев в преобразовании образа "Битлз" в 1963 году с помощью костюмов в этом стиле", - говорится в статье.

"Он несколько раз представлял свою моду в Китае, где Пьера Кардена очень хорошо знают (он одним из первых ощутил потенциал этой страны). Среди последних показов: в пустыне Гоби в 2007 году, на борту бывшего советского авианосца, который бел переоборудован в роскошный отель в китайском порту Тяньцзинь в 2011 году, или снова в 2018 году на Великой стене", - напоминает издание.

"В стенах ресторана "Максим", который он купил в 1981 году и также развивал как "бренд", кутюрье в 2013 году организовал показ своей коллекции Maxim's la Nuit в духе Кардена с упором на вечернюю одежду. Он тогда полушутя-полусерьезно заявил: "Максим продается. Я тоже", - отмечается в публикации.

"(...) Среди приобретений Пьера Кардена (...) Замок Лакост, известный как Замок маркиза де Сада, купленный Пьером Карденом в 2001 году и ставший центром культуры благодаря созданию музыкального фестиваля, который проводится здесь каждый год", - указывает автор статьи.

"(...) От Пьера Кардена остается стиль, уходящий корнями в 60-е годы с их видением утопической и футуристической моды. Однако, прежде всего, остается империя с множеством ответвлений, в частности, с лицензиями, представленными в более чем сотне стран, их около 800 на самых разных уровнях. Пьеру Кардену на протяжении всех этих десятилетий удавалось сохранить свою империю и сделать ее плодотворной, при этом разделяя свой интерес к ней со своей страстью к культуре. Трудно представить себе будущее подобной империи, столь тесно связанной с его именем и его личностью", - резюмирует Антигона Шиллинг.