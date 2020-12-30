Обложки из человеческой кожи

"В XIX веке переплет для некоторых книг изготавливали из кожи умерших людей. Библиотекарь из США Меган Розенблум изучила эту жуткую практику", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"У Джорджа Уолтона было последнее желание. Он знал, что жить ему осталось недолго. С каждым приступом кашля, который все чаще сдавливал его грудную клетку, из его легких поднималась кровь, - повествует журналистка Ангелика Франц. - (...) Уолтон прожил короткую, но бурную жизнь. Он воровал, скрывал краденое, занимался мошенничеством". Историю своей жизни он попросил записать тюремного надзирателя Чарльза Линкольна. "Ему смертельно больной заключенный сообщил и свое последнее желание. Он попросил, чтобы после его смерти тюремный врач снял кожу с его спины - для переплета маленькой книги с его мемуарами, которую Линкольн опубликовал в том же 1837 году".

"Джордж Уолтон - не единственный человек, чья кожа после смерти была использована для переплета книг. По всему миру известно примерно о 50 книгах с переплетом из человеческой кожи. Достаточно для того, чтобы дать этой особой форме переплетного мастерства собственное название: антроподермическая библиопегия (...). Впрочем, Джордж Уолтон - единственный известный человек, который добровольно предоставил свою кожу для изготовления книжного переплета", - говорится в статье.

Кожа книги с биографией Уолтона "мягкая и имеет светло-серый свет, как оленья кожа", отмечает издание. То, что это настоящая человеческая кожа, недавно смогли доказать ученые-участники Проекта антроподермической книги. Одной из них является библиотекарь Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Меган Розенблум, написавшая книгу "Темные архивы".

Что же заставляло людей оборачивать книги в человеческую кожу? Джордж Уолтон, предположительно, хотел таким образом создать памятник самому себе. Один из двух экземпляров своей биографии он завещал Джону Фенно, на которого некогда напал Уолтон и который впечатлил его своей смелостью.

"Во всех других известных случаях люди, ставшие донорами кожи, не подозревали о ее судьбе, во многих случаях неизвестно даже их имя. Большинство таких трудов относятся к XIX веку, когда среди любителей книг было принято повышать ценность трудов из собственной библиотеки с помощью нового переплета. Тематически происхождение кожи часто соответствовало содержанию книги. Так, из человеческой кожи был изготовлен переплет для трех экземпляров книги "Пляска смерти" Ганса Гольбейна. (...) Обложка из кожи умерших людей должна была усилить мрачный посыл этого произведения".

"В основном книги, которые казались важными, переплетали в человеческую кожу врачи, - отмечает издание. - С одной стороны, им было проще добыть человеческую кожу. С другой, им, вероятно, казалось, что необычный материал особенно подходит для переплета трудов по анатомии". "Кожа, в которую переплетена эта книга, - это кожа солдата, погибшего во время большого восстания южных штатов", - написано на труде врача и исследователя Джозефа Лейди, преподававшего анатомию в Пенсильванском университете в США.

Лейди был не единственным профессором университета, который переплетал свои книги в человеческую кожу. Так, переплет из человеческой кожи имеют три труда по женской анатомии и репродуктивной медицине из коллекции его коллеги, врача Джона Стоктона Хафа.

Одной из его пациенток была вдова Мэри Линч, болевшая туберкулезом. Родственники приносили ей в больницу котлеты из свиного фарша, которые привели ее к смерти, заразив трихинеллезом.

"Когда спустя полгода Джон Стоктон Хаф вскрывал полностью истощенное тело 28-летней вдовы, ее органы кишели личинками паразита. В 1869 году молодой врач опубликовал подробное описание этого случая в журнале American Journal of Medical Sciences. Однако кожа женщины осталась невредимой. Хаф отрезал большой кусок кожи с одного ее бедра, а затем отдал труп для захоронения в могиле для бедных при госпитале. Для дубления он положил большой лоскут кожи в ночной горшок. Кожу ирландской вдовы он хранил двадцать лет, прежде чем изготовил из нее переплет для трех книг о репродуктивной функции женщин", - повествует издание.

"Иногда в человеческую кожу переплетали и политические труды или сборники стихов. Говорят, существуют даже эротические произведения, переплет которых украшает женский сосок. Однако кое-что отсутствует в жуткой галерее книг с антроподермическим переплетом, а именно труды из книжных шкафов нацистской Германии. Уже давно упорно существуют слухи, что национал-социалисты изготавливали из человеческой кожи не только переплеты для книг, но и даже абажуры. "Большинство людей думают, что если врач делал такие жуткие вещи, то это наверняка происходило в эру нацистов", - пишет Розенблум. Однако в XX веке эта странная практика уже давно была в прошлом: "В это время книг из человеческой кожи вообще больше не было", - передает Süddeutsche Zeitung.