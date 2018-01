30 января 2018 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Администрация Трампа возмутила законодателей, снова "выбив у них мяч" в ситуации с антироссийскими санкциями "В понедельник законодатели были озадачены и возмущены после того, как администрация Трампа заявила, что не станет ни объявлять о новых санкциях против России, ни применять их на практике", - пишет журналист The Daily Beast Эндрю Дезидерио. "Госдепартамент провел брифинг для сенаторов в засекреченном формате, а затем объявил, что санкционный режим, существующий на данный момент, действует в качестве "средства сдерживания" российской агрессии и, следовательно, "нет необходимости" применять новые меры, которые требуются по закону", - поясняет он. По мнению корреспондента, это заявление администрации захватило законодателей врасплох. У некоторых вновь сложилось впечатление, что администрация Трампа безразлично смотрит на кремлевскую кампанию влияния. "Закон сам по себе - не средство сдерживания, если не сделать его "зубастым". А его "зубы" - это санкции", - сказал в интервью Daily Beast демократ Элиот Энджел, ведущий член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Все это - очередной эпизод многомесячного "перетягивания каната" между Капитолийским холмом и Белым домом из-за закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятого в 2017 году, отмечает Дезидерио. Критики утверждают, что администрация Трампа отказывается выполнять закон в полном объеме и тянет время. Закон обязывал администрацию США проинформировать Конгресс о санкциях в отношении правительств иностранных государств и других организаций, продолжавших поддерживать деловые отношения с российскими фирмами из секторов обороны и разведки, которые Госдепартамент в октябре перечислил публично, напоминает издание. В понедельник сотрудники администрации собрались вместе с сенаторами. Но после закрытого заседания "официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт распространила заявление, что администрация установила: в новых санкциях нет необходимости, так как, по ее оценке, "правительства зарубежных стран отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в области приобретения российской оборонной продукции". "Заявление Нойерт оставляет открытой возможность санкций против нероссийских организаций, которые имеют деловые отношения с фирмами из секторов обороны и разведки, дружественными Кремлю; но некий официальный представитель сказал, что администрация не будет "анонсировать" эти действия, что возмутило тех, кто разработал санкционный режим", - передает корреспондент. "Стимулом к принятию этого закона прошлым летом - по крайней мере, касательно России - было вмешательство в выборы. В том-то и была вся суть, - сказал в интервью The Daily Beast неназванный источник в Конгрессе, причастный к разработке закона. - Если Трамп и его люди не применят закон так, как он задумывался, - чтобы карать вмешательство в выборы - то это отход от главного предназначения закона". "Сейчас начинается сезон санкций, и они (правительственные чиновники. - Прим. ред.) будут их выкатывать, когда будут нарушения, - сказал, со своей стороны, республиканец Боб Коркер, председатель сенатского комитета по иностранным делам. - Они это делают без предварительных уведомлений. Итак, они их выкатят". Издание также сообщает, что ознакомилось с письмом, в котором разъясняется решение администрации Трампа. "В нем госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил председателю комитета по иностранным делам Палаты gредставителей Эду Ройсу, что только "сделки [с российскими фирмами из секторов обороны и разведки], считающиеся значимыми, могут быть обложены санкциями?. Источник: The Daily Beast