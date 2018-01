30 января 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Российский юрист из "Башни Трампа" Наталья Весельницкая всплыла в деле о коррупции, которое рассматривается в Швейцарии "Согласно судебному делу, которое рассматривается в Швейцарии, операция Москвы, стоявшая за ныне печально известной встречей россиян с приближенными Трампа в "Башне Трампа" в июне 2016 года, включала в себя прямую попытку завербовать сотрудника правоохранительных органов иностранного государства в качестве фактического двойного агента", - утверждает журналист The Daily Beast Нико Хайнс. "Один из самых высокопоставленных швейцарских следователей был уволен после того, как его обвинили во взяточничестве, нарушении законов о секретности и "несанкционированном тайном поведении" при встрече с теми же российскими "действующими лицами", которые имели отношение к встрече в "Башне Трампа", - поясняет автор. "Подробности этого сенсационного дела опубликованы репортерами-расследователями швейцарских газет Tribune de Genève и Tages-Anzeiger. Сотрудник, именуемый просто "Виктор К.", поехал в Москву (вопреки открытым желаниям своих начальников), где поговорил с Натальей Весельницкой - юристом, которая встречалась в "Башне Трампа" с Дональдом Трампом-мл., Полом Манафортом и Джаредом Кушнером", - говорится в статье. "По некоторым сведениям, встречу организовал замгенпрокурора РФ Саак Альбертович Карапетян", - утверждает издание. Автор пересказывает статьи, основанные на материалах судебных дел из Швейцарии: "К. заманили в Москву во время телефонного звонка Карапетяна перед Рождеством в 2016 году". "Там его поселили в роскошном отеле и попросили присутствовать на неожиданной встрече с Весельницкой", - говорится в статье. Издание утверждает: "Интерес Весельницкой и российской Генпрокуратуры, вероятно, был связан с налоговой аферой на 230 млн долларов, которую раскрыл юрист Сергей Магнитский". "Как считается, значительная доля этих украденных денег попала в швейцарский банковский сектор, что стало толчком к расследованиям швейцарских властей, в том числе федеральной полиции и прокуратуры Швейцарии, которые тесно сотрудничали с К.", - пишет издание. "Швейцарский суд, расследующий дело К., заслушал показания о том, что во время той московской встречи Весельницкая поднимала перед ним вопрос о "деле Магнитского", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast