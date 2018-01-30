Путин против Навального

"Задержание лидера российской оппозиции Алексея Навального наряду с насильственным обыском в офисе его движения "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) демонстрирует нервозность президента Владимира Путина в связи с возможностью того, что демократическая оппозиция может бросить тень на его предсказуемый триумф на президентских выборах, которые состоятся в России 18 марта", - пишет испанская El Pais в редакционной статье.

"Действующий президент идет на выборы практически без оппозиции, а соцопросы гласят, что он получит до 70% голосов", - пишет издание. Но, по мнению газеты, в таких благоприятных условиях Путин оказался не в результате состязания нескольких кандидатов, которые беспрепятственно вели бы дебаты. "Именно это осуждают Навальный и другие оппозиционные движения, называющие весь электоральный процесс обманом и ловкой проделкой", - говорится в статье.

Издание полагает: "Путин обязан уважать правила демократии, среди которых выделяется право оппозиции предлагать альтернативу. Демократическую легитимность обеспечивает честность процесса, а не количественные показатели, которые были набраны. Россия не должна возвращаться во времена, когда все зависело от воли одного человека. Россияне заслужили чистые и свободные выборы".