30 января 2018 г. Кортни Уивер и Деметри Севастопуло | Financial Times США бросают вызов Москве списком представителей российской элиты "Администрация Трампа, игнорируя предостережения Москвы, указала в числе представителей российской элиты десятки бизнесменов и чиновников", - сообщают журналисты Financial Times Кортни Уивер и Деметри Севастопуло. Доклад Министерства финансов США содержит имена практически всех высокопоставленных членов правительства Владимира Путина, а также виднейших представителей частного и государственного секторов. FT упоминает Германа Грефа, Игоря Сечина, Андрея Костина, а также Романа Абрамовича, Олега Дерипаску и Алишера Усманова. "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" требовал от Минфина определить высокопоставленных политических деятелей и олигархов, исходя из их близости к режиму и материального состояния, - говорится в статье. - В незасекреченной версии перечислены 96 олигархов, состояние которых оценивается в миллиард долларов или выше. В засекреченную версию, которая не была опубликована, должны были войти подробные сведения о том, насколько они близки к Путину и его правящей элите, а также любая информация об их возможной причастности к коррупционной деятельности". "Многие эксперты по России ожидали, что открытый доклад прольет свет на российских бизнесменов и чиновников, имеющих, как считается, очень тесные отношения с Путиным, и предоставит "дорожную карту" для будущих санкций. Но незасекреченная версия, по-видимому, не учитывала никакого политического влияния", - пишет FT. В этот же день Госдепартамент "предпочел не объявлять новые санкции в отношении стран и компаний, которые заключали крупные сделки с российским оборонным и разведывательным сектором", хотя это предписывал "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что закон и так сдерживает продажи российского оборонного сектора. Источник: Financial Times