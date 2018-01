30 января 2018 г. Редакция | Financial Times Бойкот Навального может омрачить победу Путина В редакционной статье Financial Times называет Алексея Навального "самым проницательным с тактической точки зрения" противником Владимира Путина: призывая к "забастовке избирателей", Навальный "нашел слабое место Кремля". "Низкая явка, способная омрачить победу Путина и инсценированный процесс выборов, - это то, что беспокоит власти больше всего. То, что Навального задержали в воскресенье во время демонстрации в поддержку бойкота, а затем отпустили, говорит о том, что власти не понимают, что с ним делать", - полагает британское издание. "Протесты были не такими масштабными, как те, что Навальный организовал в марте прошлого года. Но тот факт, что он смог мобилизовать сторонников в десятках городов по всей России, продемонстрировал географический охват его деятельности и его способность объединять людей", - подчеркивает FT. Навального отстранили от участия в выборах, и "в его отсутствие конкурируют не Путин и одобренные Кремлем оппоненты, а Путин и апатия", пишут авторы статьи. "Между тем российский лидер, который правит дольше всех остальных, не считая Сталина, всегда рассчитывал не просто завоевать весомое большинство голосов, но завоевать его на выборах, которые представляются заслуживающими доверия", - отмечает FT. "Такой мандат важен Путину не только для внешнего соблюдения приличий в России и за рубежом, но и ради обладания полномочиями главного арбитра между конкурирующими кланами и интересами московской элиты", - указывает издание. Если же устроенный Навальным бойкот понизит явку даже на несколько процентных пунктов, это "может составить разницу между приемлемым уровнем явки и недостаточным". "Если 18 марта Путин не получит впечатляющего мандата, ему может быть намного труднее править еще шесть лет и, тем более, организовать досрочную отставку в удобный момент по своему усмотрению", - считает газета. Источник: Financial Times