30 января 2018 г. Марк Беннетс | The Guardian Поженившиеся геи покинули Россию после того, как стали получать угрозы убийством Двое геев, чей брак зарегистрировали российские чиновники, бежали из страны из-за угроз, сообщает британская газета The Guardian. Как напоминает корреспондент Марк Беннетс, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский поженились в Дании в начале января, а в Москве в их паспорта поставили штампы о браке. Стоцко заявил, что использовал лазейку в законе о том, что Россия признает зарегистрированные за рубежом браки. "Он опубликовал в сети фотографии со штампами в паспортах, что спровоцировало широкое негодование, - передает The Guardian. - Российский депутат и автор закона о запрете так называемой гей-пропаганды Виталий Милонов заявил, что штампы о браке не имеют юридической силы, и сравнил супружескую пару с "вонючими козлами". МВД, в свою очередь, объявило, что паспорта будут аннулированы, а сотрудник, поставивший в них штампы, уволен. "Стоцко, врач по профессии, написал в Facebook, что получил в сети угрозы от людей, пообещавших "оторвать ему голову". Между тем его матери поступали анонимные телефонные звонки с уверениями, что она потеряет работу, если не убедит его отречься от заявления насчет штампов о браке", - сообщает газета. "Полиция блокировала выход из квартиры, где живет пара, а также не пропустила друзей и знакомых, пришедших их поддержать", - цитирует The Guardian сообщение правозащитной организации "Российская ЛГБТ-сеть". По ее данным, полиция заявила супружеской чете, что не может гарантировать их безопасность. Организация интерпретировала это заявление как "едва завуалированную угрозу", говорится в статье. ЛГБТ-активист Игорь Кочетов заявил, что Стоцко и Войцеховский по совету адвоката сдали полиции внутренние паспорта и уехали из страны. "Они были в реальной опасности", - сказал он. Источник: The Guardian