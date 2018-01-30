В тумане войны

"За немецкими дебатами вокруг поставок оружия скрываются важные проявления сирийского конфликта: из наступления Турции на курдов выгоду извлекает в первую очередь российский президент Владимир Путин", - утверждают Озан Демиркан и Моритц Кох, журналисты немецкого издания Handelsblatt.

"В этом конфликте нет черного и белого, ситуация очень запутанна. С одной стороны, Турция, являясь членом НАТО, укрепилась в западной коалиционной системе, с другой стороны, в Европе и США царит сильное недоверие к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. То, что ведущие наступление турецкие войска поддерживаются радикально-исламистскими формированиями, которые уже были в сговоре с группировками "Аль-Каиды"*, усиливает предубеждения. Сирийские курды, наоборот, добились признания благодаря борьбе против ИГИЛ*. Однако их самое сильное формирование, Отряды народной самообороны (YPG), имеет непосредственное отношение к Рабочей партии Курдистана (PKK), которая не только в Турции, но и в Европе считается террористической организацией", - пишут журналисты.

"Вместо того чтобы наконец найти политическое решение для конфликта в Сирии, возникает новая военная линия конфликта", - считает Нильс Аннен, эксперт по внешней политике немецкой партии СДПГ.

"Ситуация может быстро выйти из-под контроля", - полагают авторы публикации. Так, Эрдоган угрожает распространить военную операцию на подконтрольные YPG территории около города Манбиджа и к востоку от Евфрата, то есть там, где американцы разместили около 2,5 тыс. своих военных. По словам генерала СВ США Джозефа Вотела, в случае, если турецкие войска будут и дальше продвигаться на восток, турки и американцы встанут друг против друга на линии фронта.

"Опасность эскалации конфликта катастрофическая", - предостерегает Омид Нурипур, эксперт партии "Зеленые" по вопросам внешней политики.

Пользу из спора остальных извлекает Путин, считают авторы публикации. "С того момента, как Россия бросилась на помощь сирийскому диктатору Башару Асаду, Москва контролирует воздушное пространство страны. Наступление Турции было бы невозможным без согласия Путина. Таким образом, Путин вбил клин между Анкарой и Вашингтоном. На взгляд Путина, не хватает одного - чтобы американцы уступили туркам и вывели свои войска. Тогда Москве больше не пришлось бы бояться соперников в Сирии", - утверждают журналисты.

"Европа беспомощно наблюдает за игрой сил. С точки зрения политической безопасности, она не является в Сирии игроком - но при этом, как показывает миграционный кризис, напрямую страдает от происходящего в регионе", - констатируют авторы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.