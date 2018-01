30 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Госдеп слегка подсластил пилюлю "черного списка олигархов" "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" требовал от Минфина США назвать российских политиков и олигархов, близких к Путину и чрезвычайно богатых. Новый "черный список" оказался очень широк, но "незасекреченная версия, по-видимому, не учитывала никакого политического влияния" фигурантов, замечает FT. При этом Госдеп не стал накладывать санкции на страны, покупающие российскую военную технику, заявив, что новый закон и так их "устрашает". "Администрация Трампа, игнорируя предостережения Москвы, указала в числе представителей российской элиты десятки бизнесменов и чиновников", - сообщают журналисты Financial Times. Доклад Министерства финансов США содержит имена практически всех высокопоставленных членов правительства Владимира Путина, а также виднейших представителей частного и государственного секторов. FT упоминает Германа Грефа, Игоря Сечина, Андрея Костина, а также Романа Абрамовича, Олега Дерипаску и Алишера Усманова. "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" требовал от Минфина определить высокопоставленных политических деятелей и олигархов, исходя из их близости к режиму и материального состояния, - говорится в статье. - В незасекреченной версии перечислены 96 олигархов, состояние которых оценивается в миллиард долларов или выше". Засекреченная часть должна содержать подробные сведения о том, насколько они близки к Путину, а также информацию об их возможной причастности к коррупционной деятельности. Многие эксперты по России ожидали, что открытый доклад предоставит "дорожную карту" для будущих санкций. "Но незасекреченная версия, по-видимому, не учитывала никакого политического влияния", - замечает FT. В этот же день Госдепартамент "предпочел не объявлять новые санкции в отношении стран и компаний, которые заключали крупные сделки с российским оборонным и разведывательным сектором", хотя это предписывал "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". По заявлению Госдепа, закон и так сдерживает продажи российского оборонного сектора. В то время как доклад американского Минфина, нацеленный на российских олигархов, вызвал напряженность, Госдеп отказывается от новых санкций против российских оборонных предприятий, так как принятый прошлым летом Конгрессом закон признан достаточно "устрашающим", пишет корреспондент Le Temps в США Валери де Граффенрид. Ожидаемый доклад Минфина США вызвал бурную реакцию с российской стороны еще до его опубликования. По мнению Москвы, перспектива того, что США обнародуют новые санкции против России, есть ни больше ни меньше как "прямая и очевидная попытка" повлиять на российские президентские выборы, говорится в статье. Минфин в понедельник должен был передать в Конгресс множество докладов, один из которых касался российских олигархов, однако Госдеп оказался проворнее в плане коммуникации, отмечает журналистка. Департамент Рекса Тиллерсона сообщил, что закон, принятый в прошлом году Конгрессом, который стоял у истоков санкционного списка из 39 российских оборонных предприятий, уже заставил иностранные правительства отказаться от закупок вооружений у российских предприятий на сумму в несколько миллиардов долларов и, таким образом, американская дипломатия считает бесполезным налагать новые санкции. Граффенрид комментирует: "Речь идет о законе, подписанном Дональдом Трампом 2 августа, в ответ на поведение России в украинском конфликте, на аннексию Крыма Москвой и на дело о вмешательстве в американские президентские выборы (...). В пятницу Минфин уже объявил о новых санкциях (против фигурантов, причастных к энергетическим проектам в Крыму. - Прим. ред.). Глава Минэнерго РФ назвал их "совершенно незаконными". Москва тотчас пригрозила ответными мерами". Все эти уведомления создают сумбур в то время, когда "российское дело" продолжается с новой силой: расследование во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы все ближе подбирается к Дональду Трампу, отмечает автор. "В понедельник законодатели были озадачены и возмущены после того, как администрация Трампа заявила, что не станет ни объявлять о новых санкциях против России, ни применять их на практике", - пишет журналист The Daily Beast Эндрю Дезидерио. Госдепартамент объявил, что санкционный режим, существующий на данный момент, действует в качестве "средства сдерживания" российской агрессии и, следовательно, "нет необходимости" применять новые меры, которые требуются по закону. У некоторых законодателей вновь сложилось впечатление, что администрация Трампа безразлично смотрит на кремлевскую кампанию влияния. "Закон сам по себе - не средство сдерживания, если не сделать его "зубастым". А его "зубы" - это санкции", - сказал в интервью Daily Beast демократ Элиот Энджел, ведущий член комитета по иностранным делам Палаты представителей. Все это - очередной эпизод многомесячного "перетягивания каната" между Капитолийским холмом и Белым домом из-за закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", отмечает Дезидерио. Критики утверждают, что администрация Трампа отказывается выполнять закон в полном объеме и тянет время. Закон обязывал администрацию США проинформировать Конгресс о санкциях в отношении правительств иностранных государств и других организаций, продолжавших поддерживать деловые отношения с российскими фирмами из секторов обороны и разведки, напоминает издание. В понедельник официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт распространила заявление, что администрация установила: в новых санкциях нет необходимости, так как, по ее оценке, "правительства зарубежных стран отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в области приобретения российской оборонной продукции". "Заявление Нойерт оставляет открытой возможность санкций против нероссийских организаций, которые имеют деловые отношения с фирмами из секторов обороны и разведки, дружественными Кремлю; но некий официальный представитель сказал, что администрация не будет "анонсировать" эти действия, что возмутило тех, кто разработал санкционный режим", - передает корреспондент. Издание ознакомилось с письмом, в котором разъясняется решение администрации Трампа. "В нем госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Эду Ройсу, что только "сделки [с российскими фирмами из секторов обороны и разведки], считающиеся значимыми, могут быть обложены санкциями?. В комментарии на ту же тему журналистка The Washington Post Кэрол Морелло отмечает: "Хотя, по решению администрации, на данный момент санкции не умножились, Госдепартамент употребил выражения, которые обычно приберегает для своих злейших врагов - таких, как Иран и Северная Корея. Неназванный сотрудник Госдепа сказал изданию, что угроза санкций, предусмотренная законом, заставит Россию расплачиваться за ее "кампанию зловредного влияния и дестабилизации". "Администрация Трампа заявила, что решила не накладывать никаких санкций на страны, покупающие российскую военную технику, и что новый закон уже препятствует таким покупкам на миллиарды долларов", - пишет корреспондент The New York Times. "Питер Харрелл, бывший чиновник по санкциям в администрации Обамы, сказал, что "откровенно разочарован" отказом администрации Трампа применить санкции "в тот самый день, когда директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия взяла на мушку выборы в Конгресс 2018 года", - говорится в статье. "Если они хотят, чтобы у этих санкций и правда был сдерживающий эффект, им нужно сегодня выпустить более решительное заявление. Кроме того, требуется несколько "козлов отпущения", на которых они должны наложить санкции, чтобы дать понять миру, что эта администрация серьезно относится к мерам принуждения", - сказал Харрелл.