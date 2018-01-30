Санкции против России: Вашингтон служит и нашим и вашим

В то время как доклад американского Минфина, нацеленный на российских олигархов, вызвал напряженность, Госдеп отказывается от новых санкций против российских оборонных предприятий, так как принятый прошлым летом Конгрессом закон признан уже достаточно "устрашающим", пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в США Валери де Граффенрид.

Ожидаемый всеми доклад Минфина США вызвал бурную реакцию с российской стороны даже еще до опубликования. По мнению Москвы, перспектива того, что США обнародуют новые санкции против России, есть ни больше ни меньше как "прямая и очевидная попытка" повлиять на российские президентские выборы. Так осмелился заявить в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говорится в статье.

В таком давящем контексте Минфин в понедельник должен был передать в Конгресс множество докладов, один из которых касался российских олигархов, приближенных к Путину, впоследствии чреватый новыми санкциями. Однако Госдеп оказался проворнее в плане коммуникации, отмечает журналистка. В конце октября он поместил в черный список 39 российских оборонных предприятий, с которыми запрещено вести дела под угрозой санкций. В понедельник вечером департамент Рекса Тиллерсона сообщил, что закон, принятый в прошлом году Конгрессом, который стоял у истоков списка, оказался достаточно устрашающим: иностранные правительства отказались от контрактов с российскими предприятиями по поводу поставки вооружений на сумму в несколько миллиардов долларов. Таким образом, американская дипломатия считает бесполезным налагать новые санкции.

Граффенрид комментирует: "Речь идет о законе, изданном Дональдом Трампом 2 августа, в ответ на поведение России в украинском конфликте, на аннексию Крыма Москвой и на дело о вмешательстве в американские президентские выборы (...). В пятницу Минфин уже объявил о новых санкциях. Российский глава Минэнерго назвал их "совершенно незаконными". Москва тотчас пригрозила ответными мерами".

Все эти уведомления создают сумбур в то время, когда "российское дело" продолжается с новой силой: расследование во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы все ближе подходит к Дональду Трампу и его окружению, указывает автор статьи.

В понедельник, в обстановке напряженности, неуверенности и угроз, когда замдиректора ФБР подал в отставку, глава ЦРУ Майк Помпео подлил масла в огонь, дав длинное интервью каналу BBC, где поведал о том, что ожидается российское вмешательство в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре. "Я ожидаю, что они продолжат свои попытки, - сказал он о российских властях, - но я убежден, что Америка сумеет провести свободные и честные выборы и что мы достаточно эффективно отобьем эти вмешательства".