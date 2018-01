30 января 2018 г. Гардинер Харрис | The New York Times Администрация Трампа не наложит санкции на покупателей российского оружия "Администрация Трампа заявила, что решила не накладывать никаких санкций на страны, покупающие российскую военную технику, и что новый закон уже препятствует таким закупкам на миллиарды долларов, - пишет Гардинер Харрис в The New York Times. - Закон требует, чтобы на крупных покупателей российского оружия накладывались санкции, однако делает исключения по ряду оснований. В понедельник на секретном брифинге администрация объяснила Конгрессу, на какие исключения она ссылается". "Питер Харрелл, бывший чиновник по санкциям в администрации Обамы, сказал, что "откровенно разочарован" отказом администрации Трампа применить санкции "в тот самый день, когда директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что Россия взяла на мушку выборы в Конгресс 2018 года", - говорится в статье. "Если они хотят, чтобы у этих санкций и правда был сдерживающий эффект, им нужно сегодня выпустить более решительное заявление. Кроме того, требуется несколько "козлов отпущения", на которых они должны наложить санкции, чтобы дать понять миру, что эта администрация серьезно относится к мерам принуждения", - сказал Харрелл. Источник: The New York Times