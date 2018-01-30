Путин, именем коммунизма и христианства

Чтобы обеспечить себе блестящую победу на президентских выборах 18 марта, Владимир Путин без колебаний разыгрывает карту сближения с Церковью, пишет обозреватель портала Slate.fr Даниэль Верне.

Пусть конечный результат ни у кого не вызывает сомнений - кандидат на свои перевыборы на президентских выборах 18 марта Владимир Путин ведет кампанию, дабы добиться наилучшего результата с оптимальной мобилизацией, говорится в статье.

Для достижения желаемого расчета 70/70 - 70% голосов при явке в 70% - нет ничего лучше примирения двух традиций российского общества: православия и коммунизма, полагает автор.

Выступая в документальном фильме на телеканале "Россия 1", посвященном знаменитому Валаамскому монастырю, расположенному на Ладожском озере в Карелии, Путин заявил: "Коммунистическая идеология - очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость - это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали", - и затем сопоставил Ленина в Мавзолее с мощами святых для христиан, передает обозреватель.

Сравнение между Лениным и христианскими святыми не всем пришлось по вкусу. Если глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл не обнаружил ничего предосудительного и призвал голосовать за Владимира Путина на президентских выборах, то один сибирский епископ вскипел от гнева. Настоятель Богоявленского собора города Ишима епископ Евтихий Курочкин счел такое сравнение "абсолютно богохульным" и призвал свою паству не голосовать за президента, назвав его "тьмой", продолжает Верне.

Что касается российской Компартии, которая выставила своим кандидатом против Путина миллионера-директора колхоза, то она с удовольствием отметила президентские наблюдения, говорится в статье.

"Книги, сравнивающие коммунистическую доктрину с учением Христа и коммунистические партии, в частности, бывшую КПСС с Церковью (православной, а также католической), занимают целые полки в библиотеках. Помимо идеологии, их сближает организация - с иерархией, напыщенностью, священными книгами, со святыми у одной и "верховными" вождями у другой, сюда же относится отлучение от Церкви или исключение тех, кто отклоняется от нормы, которые заканчивают свой путь в аду или на свалке истории. Коммунизму, как и Церкви, знакомы более или менее успешные попытки aggiornamento (итал. "обновление". - Прим. ред.)", - комментирует Верне.

Патриарх Кирилл - один из тех, кто пытался модернизировать православие. Внутри РПЦ он считался "западником". Будучи полиглотом, в 1980-е годы он выполнял многие миссии на Западе, из-за чего над ним нависло подозрение в связях с КГБ. В то время сложно было выезжать по ту сторону железного занавеса без поддержки "органов", напоминает обозреватель.

При Владимире Путине, который выставляет напоказ крестик на шее и хвастается тем, что был тайно крещен по наущению своей бабушки, тесное единение между Православной церковью и политической властью представляется почти абсолютным. Критиковавший войну в Афганистане Патриарх Кирилл - ставший преемником Алексия II в 2009 году - одобряет войну в Сирии и аннексию Крыма, указывает автор статьи.

В защиту традиционных ценностей от "загнивающего" Запада Церковь вносит собственный идеологический вклад: она отставляет в сторону преследования коммунистической эпохи - всего лишь осуждая "плохие поступки" Сталина по отношению к ней - с тем, чтобы вознести хвалу заслугам этого человека, преобразовавшего Россию; она причисляет к лику блаженных священников-мучеников, однако вместе с Путиным воспевает славную советскую историю, пишет Верне.