То, что осталось после взрыва

Один из них организовал и осуществил нападение на автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), в котором сидел другой. Сергея В. и футболиста Марка Бартру роднит одно: они должны понять, как жить с этим дальше, пишет Аннетте Рамельбергер в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung. Сергей В. сидит совершенно неподвижно в большом зале заседаний земельного суда Дортмунда - он хочет стать невидимым. Бывшая девушка 28-летнего молодого человека рассказывает, что он предпочитал проводить время дома, был робким. Он таким и выглядит, замечает журналистка.

Суд обращается к Марку Бартре, футболисту, который был ранен в ходе взрыва, прогремевшего 11 апреля 2017 года, когда его команда направлялась из своего отеля в Дортмунде на игру Лиги чемпионов против ФК "Монако". "Бартра сидит всего в паре метров от Сергея В. Каждое мгновение, которое испанский футболист вынужден проводить в зале суда, дается ему непросто. Он не смотрит на обвиняемого, (...) его показания зачитывает адвокат. Сам Бартра при этом прикрывает глаза рукой. Он почувствовал жар от взрыва, зачитывает показания футболиста адвокат. Он сидел у окна: его голова дернулась в сторону, он смертельно испугался, болела рука", - передает издание.

"Я ничего не слышал, кроме пронзительного шума в ушах", - пишет футболист. Его рука была сломана, кость раздроблена. "Я никогда раньше не испытывал такого чудовищного страха", - признается Бартра.

Обвиняемый пододвигает к себе микрофон. Он говорит высоким тихим голосом. "Я бы хотел извиниться перед вами за то, что сделал. Мне жаль", - говорит Сергей В.

Бартра отмахивается от этих слов. "Это извинение, похоже, для него как дополнительная обуза. Человек на скамье подсудимых снова погружается в молчание", - повествует журналистка.

Следствию о нем известно практически все, говорится в статье. И все может быть доказано: и то, что за два дня до нападения он снял комнату в том же отеле, где поселилась команда из Дортмунда, и то, что он захотел снять не тихую комнату с видом на сад, а комнату, окнами выходящую на парковку (...). У следователей есть чеки из магазина, в котором он покупал компоненты для своей бомбы. Они пришли к нему на работу в фирму в Тюбингене, занимающуюся электроникой, с кинологическими собаками, и они указали на его шкафчик. Следствием было доказано, что в день перед нападением Сергей В. прибрел на 44 тыс. евро опционы на покупку акций "Боруссии" - сверхрискованная покупка. Расчет был на то, что акции футбольного клуба стремительно пойдут вниз", - говорится в статье.

Теперь Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек и использовании опасных взрывчатых веществ. На стороне обвинения выступает Карстен Домберт, человек, знающий свое дело. Сергей В. действовал из жажды наживы, уверен прокурор.

"Я раскаиваюсь в содеянном", - говорит Сергей В. "Он признается в том, что заложил взрывные устройства и привел их в действие дистанционно из отеля. В том, что хотел обвалить акции ФК "Боруссия" и заработать на этом. Но одно он отрицает: он не хотел убивать 28 игроков команды, тренеров и их сопровождающих", - говорится в материале.

"Я хотел лишь сымитировать теракт. Я специально смонтировал взрывные устройства таким образом, чтобы никто не пострадал". Как добавляет автор публикации, Сергей В. думал, что автобус оснащен бронированными стеклами.

"Сергей В. получил образование как промышленный специалист по электротехнике. Он работает по специальности уже много лет и владеет необходимыми знаниями. Неужели он серьезно верит в то, что сам говорит? Неужели он настолько сведущ в этой области, что может это рассчитать? Задача его адвокатов Карла Хейденрайха и Кристоса Псалтираса - убедить в этом суд", - пишет SZ.

Сергей В., передает издание, "переехал в Германию из России вместе со своими родителями, когда ему было 13 лет. Он живет во Фройденштадте в земле Баден-Вюртемберг. Он был старательным и успешным учеником, нацеленным на получение образования (...). Он с отличием прошел курс обучения по специальности "электротехника". Он поддерживал родителей, ездил на маленьком VW и ни в чем не нуждался. Почему ему понадобилось взрывать автобус "Боруссии"? Чтобы заработать денег? Как подсчитал прокурор Домберт, Сергей В. заработал бы немногим более 506 тыс. евро".

Еще в начале судебного заседания молодой человек извинился перед всеми, кто был в автобусе, перед пострадавшими игроками и перед своей семьей за содеянное. "Вероятно, перед семьей он извинялся в первую очередь: перед родителями, сестрой и маленькой племянницей, которую любит. Семье теперь не избежать косых взглядов. Как рассказала полиции его подружка Ребекка, репутация семьи была для него всегда на первом месте. Они с Ребеккой, убежденной христианкой, встречались несколько лет. На момент совершения преступления они уже расстались - девушка уехала в Австралию". Как рассказала она в своем письме, адресованном полиции, Сергей всегда думал, что недостаточно хорош. "Родители всегда ему об этом говорили".

Отец молодого человека работает сварщиком, мать, имея медицинскую специальность, так и не смогла найти хорошую работу. "Он задавался вопросом о том, что будет с родителями, если пенсии будет не хватать". По словам его адвоката, Сергей хотел оставить что-то родителям, если уйдет из жизни. Его подружка указывала на то, "что деньги для Сергея были не главным в жизни".

"Два образа сталкиваются друг с другом. Прокурор рисует его портрет как хладнокровного преступника, который, желая заработать, понимал, что могут погибнуть люди. Он коварен и представляет угрозу для общества. Его адвокат пытается представить Сергея В. страдающим человеком, который думал о суициде, чтобы помочь семье. Это ничего не меняет в самом преступлении, однако мотивы получаются разными. Для Сергея В. это имеет существенное значение: он либо получит пожизненный срок, либо от 8 до 10 лет лишения свободы по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и использовании опасных взрывчатых веществ", - передает автор статьи.

Для Хейденрайха важно доказать, что его подзащитный не хотел никого убивать. "Это непросто, когда речь идет о человеке, собравшем три бомбы, начиненные по меньшей мере 90 шрапнелями, одна из которых врезалась в подголовник кресла, на котором сидел Марк Бартра". После детального изучения материалов дела и показаний сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции адвокат делает вывод о том, что бомба была собрана таким образом, чтобы попугать, никого не убивая. Указывая на несостыковки в материалах следствия, Хейденрайх задается вопросом о том, о чем они говорят: лишь о халатности или о намерении драматизировать весь инцидент? Речь на процессе идет и о психическом состоянии обвиняемого, говорится в статье.

"Что толкнуло молодого человека на преступление, пострадавшим футболистам не так важно. Теперь им есть дело только до себя. И это при том, что профессиональные спортсмены не могут это открыто признать. Это отрицательно скажется на их рыночной стоимости. Марк Бартра признает, что после инцидента его мучили ночные кошмары, когда он снова вошел в автобус команды, ему было некомфортно", - передает издание.

Прокурор бередит немного рану футболиста. Когда Бартра только пришел в ФК "Боруссия", он играл феноменально, затмив своей игрой даже Матса Хуммельса. Сегодня есть проблемы, снижение результативности, указывает прокурор. "Связываете ли вы это с нападением?" Бартра выпрямляется в кресле: "Нет, совершенно нет, - говорит он по-испански. - Я снова себя отлично чувствую". "Сейчас как раз ведутся переговоры о переходе испанца в другой клуб. Тут не до страданий. Даже когда сидишь в паре метров от обвиняемого", - замечает журналистка.

Второй футболист, который должен был давать показания в суде, вообще не явился, пишет в заключение автор. Речь идет о Пьере-Эмерике Обамеянге, "райской птичке" "Боруссии". Он должен перейти в лондонский "Арсенал", суд планировал до этого заслушать его показания. Он не смог присутствовать в зале суда по "медицинским показаниям", как заявил его адвокат. В суде этому никто не поверил, ведь еще в субботу футболист принимал участие в матче.