Наконец-то: российский президент, вероятно, знал о систематическом применении допинга - согласно документальному фильму немецкого телеканала ARD, тому есть доказательства, передает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Новые заявления о роли Путина сделал экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В интервью ARD и Deutschlandfunk Родченков однозначно заявил о том, что Путин знал о допинговой системе. "Это была очень простая цепь", - объяснил Родченков: он сам отчитывался перед заместителем министра спорта России Юрием Нагорных, тот - перед Виталием Мутко, последний отчитывался перед Путиным. "Путин хотел все знать", он не может отрицать того, что он знал о допинговых махинациях. "Конечно, все шло сверху, от президента", - утверждает Родченков.

Учитывая тот факт, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовала ФСБ, "конечно, это шло сверху, от президента", говорит Родченков, потому что только президент мог "нанять" ФСБ для выполнения такой конкретной задачи.

"Такая версия ставит МОК в затруднительное положение", - пишет автор статьи Йоханнес Аумюллер. В прошедшие месяцы было выявлено существование в России допинговой системы и манипуляций в этой сфере, однако МОК, который всегда был тесно связан с российским руководством, избегал строгих наказаний. "В глаза бросалось и то, как МОК постоянно избегал заявлять об обнаруженной системе допинга как о "государственной" системе", - подчеркивает автор. МОК категорически придерживался позиции, что не существует доказательств участия и осведомленности о допинге государственных органов, стоящих над Министерством спорта. Путин принимал это с благодарностью, называя Родченкова не заслуживающим доверия предателем, отмечается в публикации.

"Как ни странно, МОК все же посчитал Родченкова правдивым свидетелем, когда речь шла о том, чтобы пожизненно дисквалифицировать отдельных российских спортсменов как предполагаемых соучастников и таким образом симулировать строгость", - пишет Аумюллер, отмечая, что новые заявления разоблачителя "звучат правдоподобно". "Теперь вопрос заключается в том, будет ли МОК считать Родченкова заслуживающим доверия в связи с высказываниями о Путине", - говорится в статье.

Как следствие российского скандала, в котором обманщикам с помощью спецслужб удалось найти способ незаметно вскрывать контейнеры с допинг-пробами и затем снова их закрывать, в последние месяцы были разработаны новые модели контейнеров, продолжает корреспондент. Однако теперь антидопинговым агентствам приходится признать, что и с этими пробирками можно совершать махинации, причем сравнительно легко, если образцы заморожены, говорится в статье.

"Неуверенность теперь велика. Новые пробирки используются с осени 2017 года. Недавно МОК с гордостью объявил о проведении 14 тыс. предолимпийских проб - точность этих анализов поставлена под сомнение", - подчеркивает журналист.

"Система допинг-контроля на Играх 2014 года оказалась фарсом. Фарсом она может оказаться и на Играх 2018 года, пусть и по другим причинам", - подытоживает автор.