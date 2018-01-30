"У России, возможно, есть шпион в Швейцарии"

Инвестор Уильям Браудер удивляется медленному расследованию швейцарскими властями дела Сергея Магнитского, передает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Корреспондент издания Бернхард Оденаль побеседовал с Браудером.

27 декабря 2016 года Виктор К. (имя изменено), являвшийся экспертом по России в швейцарской федеральной уголовной полиции и федеральной прокураторе, поехал в Москву. Заместитель генерального прокурора обещал предоставить ему секретную информацию. По возвращении на Виктора К. было заведено уголовное дело. Согласно мотивировочной части судебного решения, полицейский имел в Москве дело с персоной, которая также играет роль в расследовании против президента США Дональда Трампа. Долгожданные документы Виктор К. в Москве не получил. Вместо этого российский прокурор организовал встречу с адвокатом Натальей Весельницкой, повествует издание.

В рамках расследования дела Магнитского швейцарской прокуратурой были заморожены средства в размере около 15 млн франков, размещенные на счетах предполагаемых соучастников в банках UBS и Credit Suisse.

Как отметил в своем интервью Браудер, расследование по делу в Швейцарии продолжается, однако он удивлен, насколько медленно продвигается следствие.

"Есть ли у Вас объяснение этому?" - поинтересовался корреспондент.

"Ходят слухи, что у России есть шпион в швейцарских органах власти", - отметил Браудер.

"Вы воспринимаете всерьез эти слухи?" - спросил журналист.

"Есть же новая информация, на основе которой мы теперь намного серьезнее воспринимаем эти слухи. Мы знаем о неуместных действиях представителя швейцарской полиции. Это вызывает очень серьезные вопросы о том, что же происходит за кулисами", - ответил бизнесмен.

"Я не понимаю, как швейцарский полицейский мог поехать в Россию в качестве частного эксперта и позволить русским оплатить часть своих командировочных расходов. И зачем он потом еще встречался с адвокатом Натальей Весельницкой", - добавил Браудер.

"Наталья Весельницкая, будучи адвокатом, представляет интересы обвиняемой компании..." - заметил Оденаль.

"Наталья Весельницкая также представляет и интересы российского правительства. Она делает для Путина грязную работу в сокрытии дела Магнитского. То, что она поехала в Вашингтон и организовала кампанию за отмену "закона Магнитского", ясно показывает, что в ее работе речь идет не только о правовом представительстве, но и о политическом влиянии", - считает Браудер.

"Русские не заинтересованы в том, чтобы разобраться в деле Магнитского?" - спросил журналист.

"Российская Генеральная прокуратура активно участвует в том, чтобы скрыть роль высокопоставленных чиновников в деле Магнитского. Предписание к таким действиям исходит от Владимира Путина. (...) Российская прокуратура предпринимает всё, чтобы препятствовать правосудию в деле Магнитского. Внутри России и по всему миру", - заявил Браудер.