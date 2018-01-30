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30 января 2018 г.
30 января 2018 г.

Клаудия фон Зальцен | Tagesspiegel

Агитируя за Путина

Премьер-министры федеральных земель Восточной Германии выступают за отмену санкций против России, сообщает Der Tagesspiegel. Таким образом, политики хотят защитить интересы предпринимателей, пострадавших, в частности, от встречных санкций России, запрещающих ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС.

После введения санкций в 2014 году торговля с Россией сильно ослабла, пишет автор публикации Клаудия фон Зальцен.

"Это более чем постыдно, что в дебатах вокруг санкций больше не играет никакой роли то, что стало их причиной, а именно: военная интервенция Москвы на Украину, - указывает автор. - Возможно, в некотором отношении санкции являются несостоятельными, однако в 2014 году они стали единственным средством, которое было в распоряжении ЕС для того, чтобы отреагировать на нарушение международного права".

"Когда немецкие политики делают вид, что можно перейти к текущим делам, в то время как на востоке Украины неделя за неделей умирают люди, они, в конце концов, превращаются в рупор путинской России", - констатирует журналистка.

Источник: Tagesspiegel


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