Агитируя за Путина

Премьер-министры федеральных земель Восточной Германии выступают за отмену санкций против России, сообщает Der Tagesspiegel. Таким образом, политики хотят защитить интересы предпринимателей, пострадавших, в частности, от встречных санкций России, запрещающих ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС.

После введения санкций в 2014 году торговля с Россией сильно ослабла, пишет автор публикации Клаудия фон Зальцен.

"Это более чем постыдно, что в дебатах вокруг санкций больше не играет никакой роли то, что стало их причиной, а именно: военная интервенция Москвы на Украину, - указывает автор. - Возможно, в некотором отношении санкции являются несостоятельными, однако в 2014 году они стали единственным средством, которое было в распоряжении ЕС для того, чтобы отреагировать на нарушение международного права".

"Когда немецкие политики делают вид, что можно перейти к текущим делам, в то время как на востоке Украины неделя за неделей умирают люди, они, в конце концов, превращаются в рупор путинской России", - констатирует журналистка.