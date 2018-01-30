Личинки жуков как хрустящий перекус

Благодаря новым правилам ЕС в Германии станет легче продавать насекомых в качестве продукта питания, сообщает немецкое издание Tageszeitung. С начала года в Европейском союзе действует актуализированная версия предписания о новых видах продуктов питания.

Так, в апреле стартап-компания из города Оснабрюк собирается представить рынку первую котлету для бургеров из личинок темного хрущака.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) уже несколько лет мечтает об экологических преимуществах разведения насекомых в сравнении с традиционным животноводством. Насекомые производят меньше парниковых газов, чем свиньи или крупный рогатый скот, а также используют мало воды", - пишет автор публикации Моритц Эллизен.

"По данным FAO, сегодня насекомые входят в рацион около двух миллиардов человек, прежде всего, в некоторых районах Азии, Африки и Латинской Америки. Также в Нидерландах и Бельгии на полках супермаркетов уже имеются макаронные изделия с насекомыми. В Германии через интернет можно заказать леденцы с муравьями", - говорится в статье.

Согласно опросу института изучения общественного мнения YouGov, каждый седьмой житель Германии допускает употребление насекомых в пищу. Тем не менее, эксперт по продуктам питания Биргит Румпольд не верит в то, что в ближайшие десять лет насекомые станут в Германии главным источником питания. Однако, по ее мнению, они могут завоевать нишу на рынке. Прежде всего, насекомые как продукт питания интересны для людей, которые хотят питаться экологично. Если преодолеть отвращение, "продукты питания из насекомых могут, как и суши, стать в Германии трендом", считает эксперт.