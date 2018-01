30 января 2018 г. Редакция | The Times Россия под железной пятой "Своего рода свобода в несвободной стране - вести себя так, будто тайной полиции не существует. В этом сила Алексея Навального, единственного реального противника президента Путина", - пишет The Times в редакционной статье. "Невзирая на удары дубинкой и сфальсифицированные судебные дела", Навальный проводит демонстрации, призывает бойкотировать выборы и разоблачает в соцсетях коррупцию властей. Если бы Путин был так уверен в победе, он позволил бы Навальному выставить на выборах свою кандидатуру, отмечает издание. Согласно большинству опросов, рейтинг российского лидера - 80%, и даже Навальный признает, что Путин - безусловный фаворит. Возможно, полагает The Times, Путина беспокоит другой опрос, проведенный Институтом социологии: согласно ему, впервые с 2003 года большинство выступает за перемены, а не стабильность. "Править насильно успокоенными людьми - не триумф, - отмечает газета. - Путин еще должен представить предвыборную программу. Есть намеки на готовность установить некий мир на Украине и восстановить отношения с Западом, чтобы смягчить санкции. Но даже это дает основание считать, что президент больше озабочен тем, как обогатить своих придворных, а не улучшить долю русского народа". "Основные вопросы - те, к которым обращается Навальный, - подчеркивает The Times. - Он в беззастенчиво популистском стиле указал на пышный образ жизни олигархов и пообещал "больницы и дороги вместо дворцов для чиновников". Издание отмечает, что программа, "возможно, нереалистична, но обращается к проблемам среднего класса". "Путин игнорировал подобные проблемные вопросы. Если он думает, что Навальный шарлатан, ему следовало бы сразиться с ним на трибуне на выборах. Вместо этого он присылает своих мордоворотов и таким образом дает понять все, что россиянам следует знать о пустоте его правления", - заключает The Times. Источник: The Times