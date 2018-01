30 января 2018 г. Мэтт Запотоски, Карун Демирджян, Роберт Коста и Эллен Накасима | The Washington Post Как засекреченная 4-страничная служебная записка о России спровоцировала политическую бурю "В начале текущего месяца директор ФБР Кристофер Э.Рэй и замгенпрокурора Род.Дж. Розенстайн отправились на Капитолийский холм ради последней попытки отказать законодателям-республиканцам в доступе к разведданным, которые они считают слишком конфиденциальными, чтобы выпускать из-под своего контроля", - пишет The Washington Post. "Республиканец Девин Нуньес, председатель комитета по делам разведки Палаты представителей США, несколько месяцев требовал предоставить информацию (в том числе документы следственных дел, протоколы опросов высших руководителей ФБР и смс-переписку между сотрудниками ФБР) в рамках своего расследования того, как Минюст США ведет расследование в отношении России", - поясняют журналисты издания. В описываемый момент Нуньес стал угрожать, что обвинит сотрудников Минюста в неуважении к Конгрессу. Со своей стороны, Рэй и Розенстайн надеялись, что спикер Палаты представителей, республиканец Пол Д.Райан отнесется к их опасениям более сочувственно. По словам информированных источников, Рэй и Розенстайн просили Райана, чтобы Минюсту позволили сохранить в секрете хотя бы некоторые документы, но тот отказал м, заявив, что комитет Нуньеса постоянно имеет дело с конфиденциальными необработанными разведданными, говорится в статье. "Этот эпизод оказался весьма симптоматичной стычкой между Капитолийским холмом и Минюстом в ходе все более яростной войны, вызванной расследованием по России. Действующие и бывшие правоохранители говорят, что эта междоусобица (на их взгляд, отчасти побуждаемая попытками Республиканской партии дискредитировать расследование) создает риск разоблачения конфиденциальных источников и методов, что может принести выгоду зарубежным противникам и ограничить обмен разведданными с рядом наших ближайших союзников, в том числе с Великобританией", - передают журналисты. Издание напоминает: "В конечном итоге Нуньес воспользовался полученной информацией, чтобы составить 4-страничную служебную записку с критикой в адрес Минюста и ФБР. И, к ужасу демократов и ряда сотрудников разведки и правоохранительных органов, он и его коллеги-республиканцы предпринимают шаги для публикации записки". "Что конкретно говорится в записке? Насколько она существенна для доказательств каких-либо гипотетических правонарушений в Минюсте и ФБР? Этот вопрос бурно дискутируется", - пишет издание. "Республиканцы, знакомые с документом, говорят, что он основан на документах Минюста и ФБР, а также на сведениях, полученных от информаторов и разоблачителей, в нем рассматривается, кто принимал решения о слежке во время избирательной кампании и что повлияло на эти решения. Особое место в документе уделено вопросам к ходатайству от 19 октября 2016 года, поданному в Суд по вопросам слежки за иностранной разведкой (FISA); речь идет о слежке за бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем", - сообщает издание. "Неясно, большую ли роль сыграла для этого ходатайства информация, содержавшаяся в неоднозначном досье (где Пейдж упоминался), которое составил экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, нанятый вашингтонской фирмой Fusion GPS. Fusion, которая специализируется на изучении политической оппозиции, была нанята политическими силами, чтобы изучить Дональда Трампа: вначале - консервативным СМИ Washington Free Beacon, а затем, до того, как к работе был привлечен Стил, избирательным штабом Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии", - говорится в статье. Издание сообщает: "По словам одного источника, знакомого с запиской, суд, по-видимому, не был уведомлен о том, что досье финансировалось Демократической партией. Это утверждение может дать консерваторам "боезапас", с помощью которого они раскритикуют расследование в отношении России и заложат основы возможной дискредитации любых выводов, к которым придут участники расследования". Со своей стороны, газета утверждает, что Пейдж находился в поле зрения ФБР несколько лет, задолго до того, как сотрудники ФБР получили досье Стила. Авторы пишут, ссылаясь на анонимных американских чиновников: "В ходатайстве упоминались, в том числе, контакты Пейджа с агентом российской разведки в Нью-Йорке в 2013 году, которые всплыли в более раннем деле. У Пейджа были и другие контакты с российскими агентами, которые не предавались публичной огласке, говорилось в ходатайстве". Газета возвращается к спорам вокруг записки Нуньеса и сообщает: насколько известно, президент Трамп ее пока не прочел. Трамп "сказал советникам, что одобряет публикацию записки и полагает, что она может продемонстрировать обществу, как предвзято относятся к нему ФБР и расследователи спецпрокурора" Мюллера. Источник: The Washington Post