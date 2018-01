30 января 2018 г. Редакция | The Washington Post Предупреждение из Чехии по поводу наших выборов в Конгресс: русские все еще вмешиваются "Милош Земан, президент Чешской Республики, говорит и действует чисто как российский агент. Буквально только он один из верхушки западных политиков защищает захват и аннексию Крыма режимом Владимира Путина, отрицает присутствие России на востоке Украины и призывает снять с этого режима все санкции. После своего переизбрания в субботу он снова предложил чехам провести референдум о том, остаться ли их стране в НАТО и Европейском союзе, развал которых - самая драгоценная цель Кремля", - рассуждает редакция The Washington Post. "Результат чешских выборов - не только шаг назад для Запада и его сторонников в Чехии, но и, что не менее важно, свидетельство того, что режим Путина не умерил свои старания разрушить западные демократии посредством дезинформации и коррупции, несмотря на все большую очевидность его операций и санкции, наложенные после выборов 2016 года. Случай Чехии - еще одно предупреждение о том, что от Москвы можно ожидать удара по приближающимся выборам в Конгресс - а также о том, что администрация Трампа пока почти ничего не сделала для защиты американской избирательной системы", - говорится в статье. Источник: The Washington Post