30 января 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Чешские выборы говорят о состоянии западной демократии больше, чем нам нравится признавать Колумнистка The Washington Post называет чешского президента Милоша Земана вульгарным сексистом, обвиненным в появлении в общественном месте в пьяном виде. "Первое избрание Земана можно было объяснить удачей. Но от его переизбрания, как бы ни был мал перевес в его пользу - он получил всего на 175 тыс. голосов больше, чем его соперник, политический новичок, - так просто не отмахнешься", - сетует журналистка. "Хотя для остальных западных столиц утешительно отмахиваться от Земана как от своего рода посткоммунистической проблемы, в его по-настоящему грязной предперевыборной кампании слышны отголоски политики многих старинных демократий. Возможно также, что она предвещает будущее остальных стран", - говорится в статье. Эпплбаум указывает, что чешская политическая и медийная культура находится под сильным влиянием веб-сайтов, постоянно выдающих поток пророссийской и антинатовской пропаганды, сеющих ненависть к мусульманским иммигрантам и обиду на предполагаемую "элиту", "которая гораздо слабее, чем коррумпированный бизнес-класс и российские компании, поддержавшие кампанию [Земана]". "Однако если это звучит как проблема незрелой демократии, подумайте вот о чем: именно этим предложением, именно этими словами можно было бы написать о кампании Трампа", - указывает журналистка. "Конечно, могло бы быть совпадением то, что именно этот конкретный бренд политика получает президентские и премьерские посты в Центральной Европе. Независимые СМИ чрезвычайно слабы в маленьких странах, рекламные рынки которых не могут их поддержать, и в их общественных дебатах доминируют конспиративные веб-сайты и дешевые таблоиды. В Германии и Франции, благодаря сильным общественным и частным СМИ, уровень национальной беседы, в общем, выше", - говорится в статье. "Все это правда. Но подумайте об американской глубинке, где независимые СМИ чрезвычайно слабы, где рекламные рынки слишком малы, чтобы их поддержать, и в общественных дебатах доминируют конспиративные веб-сайты и дешевые таблоиды. Так, может быть, нет нужды ничего говорить, кроме того, что у некоторых из старейших демократий мира и у некоторых из новейших демократий мира больше общего, чем вы думаете", - резюмирует Эпплбаум. Источник: The Washington Post