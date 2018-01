30 января 2018 г. Кэрол Морелло | The Washington Post Белый дом заявляет, что в новых санкциях против России нет необходимости "Администрация Трампа, которую законодатели критикуют за то, что она не наказывает Москву за вмешательство в американские выборы, заявила в понедельник, что не применит на практике санкции, связанные с Россией и предписанные Конгрессом в прошлом году, поскольку угроза их наложения уже служит "средством сдерживания", - пишет журналистка The Washington Post Кэрол Морелло. Решение администрации было обнародовано в день, когда истекал срок для ввода санкций против тех, кто вступает в деловые отношения с российскими фирмами из секторов обороны и разведки, поясняет автор. Требование о таких санкциях содержится в законе, принятом Конгрессом в 2017 году. С тех пор как шесть месяцев назад закон вступил в силу, сказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, "по нашим оценкам, правительства зарубежных стран отказались от запланированных или объявленных закупок российской оборонной продукции на несколько миллиардов долларов", сообщает газета. В декабре был составлен список потенциальных фигурантов санкций, но теперь сотрудник Госдепа, пожелавший остаться анонимным ввиду правил Госдепартамента, сообщил, что в настоящее время нет необходимости накладывать санкции, "потому что закон фактически служит средством сдерживания". "Этот источник сказал, что грядущим санкциям подвергнутся зарубежные правительства и деловые организации, которые что-то покупают у России, а не российские фирмы", - говорится в статье. Журналистка комментирует: "Хотя, по решению администрации, на данный момент санкции не умножились, Госдепартамент употребил выражения, которые обычно приберегает для своих злейших врагов - таких, как Иран и Северная Корея. Сотрудник сказал, что угроза санкций, предусмотренная законом, заставит Россию расплачиваться за ее "кампанию зловредного влияния и дестабилизации". В статье отмечено, что тем временем Министерство финансов "готовилось опубликовать черный список богатейших российских магнатов, связанных с президентом Путиным". Он не предполагает никаких кар, но многие богатые россияне опасаются подпасть под санкции в будущем. Источник: The Washington Post