30 января 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Путин агитирует россиян, ссылаясь на оздоровление экономики, хотя оно незначительно "Путин ставит себе в заслугу выход российской экономики из рецессии, путешествуя по стране перед мартовскими президентскими выборами, после которых почти наверняка его 18-летнее правление продлится. Под гнетом низких цен на нефть и западных санкций российская экономика съеживалась в 2015 и 2016 годах, но чуть-чуть подросла в прошлом году с помощью восстанавливающихся цен на нефть", - рассказывает корреспондент The Wall Street Journal Джеймс Марсон в репортаже из Твери. "Эта умеренно хорошая новость об экономике - сердцевина путинского предвыборного месседжа, находящего отклик у его основного электората - россиян среднего возраста, вроде прораба [посещенного Путиным тверского вагонзавода] Михаила Евсеева", - говорится в статье. "Во время его первого срока мы хотели импульса к развитию, - говорит 40-летний Евсеев. - Теперь мы хотим стабильности". Автор напоминает, что на первое десятилетие после прихода Путина к власти в 2000 году пришелся быстрый рост российской экономики, вызванный скачком цен на нефть. При этом российский президент усилил контроль над экономикой и устранил противников. "Теперь у него меньше свободы действий. Восстановление России после недавних экономических невзгод оказалось слабым, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году упали", - говорится в статье. "Сначала Путин обеспечивал стабильность, но в последние годы она превратилась в стагнацию", - сказал журналисту Андрей Прокудин, 27-летний бывший учитель истории, возглавляющий офис оппозиционного блогера Алексея Навального в Твери. "Штаб Путина не представил четкой экономической программы на его следующий срок, и он не подает никаких сигналов о том, что следует ожидать существенного сдвига в подходе, подразумевающем доминирование государства. На сайте его штаба показано множество статистических данных, цель которых - продемонстрировать, как далеко российская экономика продвинулась с 2000 года. На заводе он пообещал, что в мае повысится минимальная зарплата", - говорится в статье. В прошлом году антикремлевские протесты во главе с Навальным распространились по всей стране, сосредоточившись на коррупции в Кремле и кремлевском окружении, пишет Марсон. В это воскресенье в Твери около 100 сторонников Навального вышли на улицу под лозунгами "Я голосую за бойкот" и "Я против фальсифицированных выборов". "Из телевизора у людей создается впечатление, что есть только Путин, что он вытащил нас из кризиса и возвратил нам Крым", - сказал Прокудин. "Он имеет в виду аннексию Крыма Кремлем в 2014 году", - поясняет читателям автор. "Столетний Тверской вагоностроительный завод является примером такой стабильности, которую поддерживает Путин", - говорится далее. "На кухнях люди говорят, что дороги плохие и зарплаты маленькие, - сказал Прокудин. - Но они обвиняют чиновников низкого уровня, а не Путина". Источник: The Wall Street Journal