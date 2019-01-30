Русская Православная церковь осуждает давление на свои приходы на Украине

"Украденные иконы, разграбленные храмы, взрывные устройства, подброшенные во время богослужения в переполненном храме, смена замков. Украинская Православная церковь Московского Патриархата (УПЦ) уже несколько недель изобличает усиливающееся давление, оказываемое украинскими националистическими группами, действующими при поддержке местных властей, которое направлено на то, чтобы волей-неволей подтолкнуть ее приходы к переходу в новую украинскую церковь (Православную церковь Украины, ПЦУ)", - пишет журналист французской газеты La Croix Паскаль Сотрей.

"Инциденты такого типа участились после официального признания новой украинской церкви Константинопольским патриархатом 5 января. 8 января украинская ультранационалистическая группировка С-14 заблокировала въезд в пещеры Киево-Печерской лавры, где находится резиденция предстоятеля УПЦ Московского Патриархата, с плакатом "ФСБ, вон из Лавры!", чтобы подчеркнуть предполагаемую близость между этой церковью и российскими спецслужбами", - передает автор статьи.

"Возможно, мы устроим акции и на других объектах, но Лавра - это база, из которой они распространяют свою идеологию "русского мира", это символическое место", - заявил один из координаторов группы С-14 Маркиян Яциняк.

"В настоящее время эти инциденты носят эпизодический характер и отражают скорее локальную напряженность, нежели скоординированные действия, однако они демонстрируют обстановку напряженности в отношении Русской Православной церкви на Украине и риторику враждебности, которую поддерживают высокопоставленные украинские политики", - пишет Сотрей.

"Националистов побуждает к действиям не столько религиозный вопрос, сколько идея о том, что Московский Патриархат является агентом Кремля, внутренним врагом, способным распространять антиукраинскую контрпропаганду", - анализирует Адриан Нонжон, студент-исследователь из Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, специализирующийся на изучении крайне правого украинского лагеря. - Большинство нападений осуществляется в западной части Украины, поскольку церкви, связанные с Московским Патриархатом, меньше там представлены. Это некая форма попустительства со стороны властей, которые хранят молчание по этому поводу. "

"Правительство говорит о присоединении приходов, но часто речь идет о принудительном установлении контроля над храмами", - говорит глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов. По его словам, с 5 января произошло около тридцати "захватов церквей". Такую цифру невозможно проверить, поскольку, несмотря на принятие парламентом Украины 17 января закона об изменении юрисдикции религиозных общин, процедуры такого изменения по-прежнему остаются неясными. Представители новой украинской церкви, со своей стороны, отрицают существование этих инцидентов и говорят, что переходный процесс является мирным", - резюмирует Сотрей.