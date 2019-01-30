Почему Венесуэла способна снова укрепить страны Запада

"Россия, Китай и Турция уже проявили себя, защищая несостоятельный режим Николаса Мадуро", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Любопытным в этих трех странах является то, что они не принимают свой авторитаризм до конца. Они не осмеливаются полностью отказаться от принципа разделения властей. На самом деле, они могли бы довольствоваться полицейскими указами, чтобы сажать или грабить своих жертв. Но нет, они все еще устраивают какие-то судебные процессы. Словно им необходимо изображать правовое государство", - отмечает автор статьи.

"Взяв на вооружение свои экономические или военные успехи, лидеры Китая, России и Турции демонстрируют свое презрение к демократии и верховенству права на Западе. Но им не удается скрыть то, что мысленно такие понятия по-прежнему служат для них политическими ориентирами", - рассуждает Жирар.

"Пример Венесуэлы, разрушенной и раздираемой режимом, объединяющим в себе гротескную жестокость и трусость, предоставляет странам, отстаивающим верховенство права, уникальную возможность заново укрепить свое единство в борьбе против растущего неформального фронта диктатур и демократур (стран, где лидеры, избранные на основе всеобщего избирательного права, полагают, что их победа освобождает их от применения норм правового государства), - комментирует обозреватель. - Европейскому союзу как объединению следовало бы поставить всех в известность о том, что он присоединяется к США, Испании и латиноамериканским соседям Венесуэлы, признавая временного президента Хуана Гуайдо в качестве единственной законной власти в Каракасе. У Мадуро все еще остается возможность провести действительно свободные выборы. И тогда в избирательных урнах он увидит, что ему ответит его народ".

"В начале нового тысячелетия единство Запада оказалось подорвано Соединенными Штатами, которые создали трех монстров: неоконсерватизм, экстерриториальность американского права, односторонний подход. В 2003 году американские неоконсерваторы захотели навязать Ираку демократию посредством военного вторжения", - напоминает издание.

"Следующей составной частью того же контрпродуктивного высокомерия является экстерриториальность американского права. В современной международной организации (воплощенном которой является ООН, созданная в 1945 году по инициативе Рузвельта), ни одна страна не вправе претендовать на то, чтобы изначально быть выше других", - пишет Le Figaro.

"Односторонний подход - великий грех Трампа. Выйдя в январе 2017 года из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства, подписанного в Окленде, он уничтожил инструмент, который призван был принудить Китай к коммерческой честности и принятию западных стандартов, отдающих предпочтение потребителю по сравнению с производителем", - считает журналист.

"Пусть Си, Путин и Эрдоган не являются нашими друзьями, но они нам и не враги. С ними надо разговаривать. Китай надо склонять к тому, чтобы он уважал интеллектуальную собственность, Россию - чтобы она вернулась в европейскую семью, Турцию - чтобы она отошла в сторону от международного исламизма. Однако, чтобы быть более убедительными, чтобы сохранить мир во всем мире, нам надо действовать сообща. Ибо мы, представители Запада, знаем, что диктатуры устраивают войны с гораздо большей легкостью, чем правовые государства", - резюмирует Жирар.