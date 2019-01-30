Ученые: у "сов" повышен риск развития шизофрении и депрессий

Действительно ли здоровье у "жаворонков" лучше, чем у "сов"? Новое исследование, о котором сообщает журнал Nature Communications, дает в некоторой степени удивительный ответ на этот вопрос, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Исследователи под руководством ученых из Эксетерского университета изучили данные 697 823 человек, а именно образцы их крови и слюны, предоставленные ими британскому банку биоматериалов UK Biobank и американской компании 23andMe, а также их анкеты, в которых люди указали, являются ли они "совами" или "жаворонками". Для подтверждения этой информации 80 тыс. участников также получили специальные браслеты, передает журналист Рихард Фрибе.

Ученые обнаружили 351 ген, "связанный, по крайней мере, статистически, со склонностью вставать рано утром". "Соответствующие гены встречаются у "жаворонков" и "сов" в определенных, но различающихся вариантах. В частности, они связаны с работой внутренних часов организма, а также с образованием белков в сетчатке глаза, с помощью которых обрабатываются внешние световые сигналы, имеющие важное значение для регулировки внутренних часов. Они также имеют отношение к обмену веществ, функционированию нервной системы и белкам, связанным с биохимической переработкой никотина или кофеина", - сообщает издание.

Ученым удалось подтвердить предположение о том, что "жаворонки" гораздо чаще имели хорошее психическое самочувствие, что, по мнению ученых, можно предсказать по определенным вариантам генов. "Тем не менее, - отмечает Фрибе, - нельзя исключать того, что "жаворонки" чувствуют себя лучше лишь потому, что их будильник звенит в то же время, что и у их коллег-"сов", которые легли в кровать позднее и спали меньше".

"Однако в ходе дальнейшего анализа ученые все же пришли к выводу, что гены "жаворонков" могут быть причиной меньшего риска развития шизофрении и депрессий. При этом ученые на основе изученных данных не смогли подтвердить то, что "совы" из-за своих генов склонны к диабету и лишнему весу", - говорится в статье.