"Россия отстает от Европы на сотню лет"

Стагнация, усталость, истерический страх перед оппозицией - в интервью немецкому изданию Die Welt писатель Владимир Сорокин сравнивает эру Путина с поздним Советским Союзом.

"В России сегодня царит стагнация, страна, как машина, застряла в болоте, колеса прокручиваются на месте, грязь разлетается в стороны. Но как долго это еще будет продолжаться, никто не знает. Россия - непредсказуемая страна. Общая атмосфера немного напоминает 1983-1984 годы - тяжелая экономическая ситуация, все устали от власть имущих. Тогда тоже никто не догадывался о том, что через два-три года наступят радикальные перемены", - заявил Владимир Сорокин.

"Правящие круги делают все, чтобы запугать своих противников. Существует практически своего рода паранойя власть имущих, истерический страх перед любой оппозицией, - считает он. - С другой стороны, постоянно растет усталость населения. У этого, прежде всего, экономические причины".

Отвечая на вопрос журналиста о том, правильно ли обращается с Путиным Запад, например, налагая санкции из-за войны на Украине, Владимир Сорокин подчеркнул, что "ситуация сегодня такая же, как в начале 1980-х годов после вступления советских войск в Афганистан. Отношение к Западу крайне плохое; Путин и его люди находятся в ситуации, которую в шахматах называют цугцванг: у них плохая позиция и любой ход ее еще больше ухудшит. Западу понадобилось 15 лет, чтобы понять, что это за сила. Но теперь он это понял".

Говоря о своей роли в российской общественности, писатель сказал: "Пока мне не мешают в жизни и работе, но все, конечно, еще может произойти. Еще в советские времена, во время моей конфронтации с КГБ, я понял, что как у писателя, у тебя есть только две возможности: либо ты пишешь, либо боишься. Если боишься, то не стоит писать. Если пишешь, то не надо бояться. Третьего не дано".

"Путин использует ностальгическую тоску по советскому времени; Трамп чисто внешне представляет собой прототип крутого белого парня, идеальный образ 1950-1960-х годов, золотого века Америки. Путин преподносит населению старые мифы в новой упаковке. Трамп и Путин очень похожи в том, что оба играют с темными сторонами коллективного сознания и таким образом им манипулируют", - считает писатель.

"Я думаю, у Европы есть прочная опора в христианской этике, которая формировалась многие сотни лет. Этот сильный фундамент не так легко разрушить. Под "христианской этикой" я понимаю отношения между людьми, и здесь мало что изменилось - в отличие, например, от экономики. Россия же отстает от Европы на сотню лет. XX век был здесь попыткой разрушить все, свойственное человеку, милосердие, религию. Из человека хотели сделать машину. Хотя это и не удалось полностью, разница с остальной Европой составляет примерно столетие", - подчеркнул Владимир Сорокин.