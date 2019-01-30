Действительно ли путинские наемники воюют на стороне Мадуро?

"О предполагаемом участии российских наемников в защите Мадуро сообщило в своем эксклюзивном материале новостное агентство Reuters, однако главным источником информации является человек с сомнительными целями", - указывает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

По сообщению Reuters, для обеспечения безопасности Мадуро в Каракас прибыли до 400 наемников из сомнительной частной армии "Группа Вагнера". "Группа Вагнера, - отмечает журналист, - на протяжении нескольких лет выполняет грязную работу для российской армии, хотя наемничество в России преследуется по закону. (...) Солдаты под руководством Дмитрия Уткина воюют везде, где участие официальных московских войск слишком рискованно". Однако в случае с отправкой наемников в Венесуэлу, указывает Локшин, возникают сомнения.

Единственным названным по имени источником в сообщении Reuters является Евгений Шабаев, который якобы является лидером одной из казачьих организаций.

Руслану Левиеву из расследовательской группы Conflict Intelligence Team кажется странным то, что человек, якобы осведомленный о деятельности "Группы Вагнера", так охотно выкладывает информацию. "Казачий атаман, чья организация, согласно реестру объединений, зарегистрирована в частной квартире. Шабаев, основатель поспешно ликвидированного благотворительного фонда для ветеранов войны, следов которого, почти так же, как и его казачьей организации, не осталось в интернете", - говорится в статье.

Федеральное агентство новостей, принадлежащее Евгению Пригожину, который якобы финансирует операции "Группы Вагнера", опубликовало разгромный материал о Шабаеве с множеством фотографий и похожих на настоящие документов. "Шабаев, по данным агентства, является инженером по образованию. Всю свою биографию он выдумал, в частности, службу в Чечне или, например, работу у депутата Госдумы", - передает журналист.

"В разговоре с Die Welt Шабаев опроверг все обвинения. (...) По его словам, "тролли Пригожина" хотели его дискредитировать", - сообщает издание.

"Возражения Шабаева не вызывают доверия, - отмечает Локшин. - По запросу Die Welt он не смог предоставить ни доказательства своей службы в Чечне, ни фотографии своего казачьего объединения. На бывшего военного худой и высокий Шабаев тоже не похож".

"Может быть, Шабаев просто мошенник, а СМИ покровителя "Группы Вагнера" говорит правду? История может быть сложнее, - полагает журналист. - Внимание привлекает именно дата и очевидный умысел публикации ФАН. ФАН опубликовало расследование прямо через день после сообщения Reuters".

"Заявления Шабаева о Венесуэле и расследование ФАН - прекрасная возможность для Москвы объявить критическое освещение в СМИ "Группы Вангера" фейковыми новостями, - заключает Локшин. - Логика такова: если в случае с Венесуэлой они могут основываться на высказываниях афериста, то этого нельзя исключать и в случае с Сирией или Украиной".