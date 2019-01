30 января 2019 г. Джон Хадсон и Эллен Накашима | The Washington Post Россия тайно предлагала Северной Корее АЭС, утверждают чиновники "Прошлой осенью российские чиновники сделали секретное предложение Северной Корее, нацеленное на разрешение тупика, в который зашли переговоры с администрацией Трампа по программе северокорейских ядерных вооружений , сообщили американские должностные лица, знакомые с переговорами. В обмен на демонтаж Северной Кореей ее ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила стране атомную электростанцию", - сообщает The Washington Post. "Российское предложение, о котором сотрудники разведки узнали в конце 2018 года, ознаменовало новую попытку Москвы вмешаться в очень важные переговоры по ядерным вооружениям на фоне усилий по восстановлению своих позиций в ряде геополитических горячих точек от Ближнего Востока и Южной Азии до Латинской Америки", - указывает газета. "Неясно, как оценит президент Трамп предложение Москвы. На протяжении месяцев он придерживался нестандартного подхода к переговорам, однако его советники, вероятно, будут категорически против какой бы то ни было крупной роли России в финальном соглашении", - подчеркивается в публикации. "В рамках сделки российское правительство должно управлять АЭС и перевозить все побочные продукты и отходы обратно в Россию, сокращая риск того, что Северная Корея будет использовать АЭС для создания ядерного оружия, и в то же время обеспечивая обнищавшую страну новым источником энергии", - сообщает издание. "Русские очень предприимчивы, когда речь идет о Северной Корее, и уже не в первый раз они делают энергетическую ставку в Корее, - говорит Виктор Ча, бывший сотрудник Белого дома, кандидатуру которого администрация Трампа в прошлом году рассматривала на должность посла США в Южной Корее. - Предыдущие администрации не приветствовали подобных инициатив со стороны России, однако с Трампом никогда не знаешь наверняка, чего ждать, потому что он не придерживается традиционного мышления". "Госдепартамент, Белый дом, ЦРУ, Аппарат Директора по национальной разведке и посольство России в Вашингтоне отказались прокомментировать секретное предложение России. Неясно, рассматривается ли еще это предложение или повлияло ли оно на дискуссии между Вашингтоном и Пхеньяном", - сообщает The Washington Post. Газета добавляет, что, "по оценке ЦРУ, российская АЭС могла бы давать весьма ограниченное количество побочных продуктов оружейного уровня. Об этом сообщил один чиновник, который, как и другие опрошенные, согласился говорить на условиях анонимности при обсуждении засекреченной информации". "По словам экспертов, эта идея уходит корнями в изначальный проект не увенчавшегося успехом договора от 1994 года между Северной Кореей и администрацией Клинтона, известного как Рамочное соглашение. которое должно было удовлетворить энергетические потребности Северной Кореи. (...) Однако это предложение оказалось противоречивым, когда после администрации Клинтона к дискуссиям приступила администрация Буша", - отмечает газета. "Администрация Клинтона была готова разрешить им проводить программы атомной энергетики, но администрация Буша, включая Джона Болтона, была категорически против легководных ядерных реакторов", - указала Дуйеон Ким, эксперт по Северной Корее в Центре новой американской безопасности. "По словам дипломатов и аналитиков, знакомых с действиями России, Москва давно заинтересована в установлении энергетических связей между Сибирью и Восточной Азией, а также в том, чтобы ее считали силой, способной разрешать геополитические кризисы", - подчеркивается в публикации. "Россия хочет быть игроком на полуострове по соображениям экономики и безопасности, - говорит Кен Гаузе, директор программы анализа деятельности противников (англ. adversary analytics - Прим. ред.) в CNA, центре аналитических исследований вопросов обороны. - У русских есть стремление построить газопровод, который будет простираться, например, через Северную Корею до Южной Кореи. У них есть общая граница с Северной Кореей и они хотят иметь право голоса в том, как будет изменяться ситуация в сфере безопасности в Северо-восточной Азии". Гаузе добавил, что, по его мнению, северные корейцы вряд ли откажутся от своей ядерной программы до того, как они нормализуют отношения с Соединенными Штатами и будет положен конец длящемуся десятилетия конфликту между двумя странами. "Россияне могут делать все, что в их силах для содействия разрешению ситуации, но если США сохранят враждебный настрой, северные корейцы будут крайне нерасположены соглашаться на сделку", - сказал он. Во время переговоров Северной Кореи с администрацией Буша Россия предлагала предоставить Северной Корее легководные ядерные реакторы в обмен на демонтаж северокорейских объектов по производству плутония, указывает Ча, который при Буше служил в Белом доме. "США выступили против этого", - указал он, поскольку хотели, чтобы Пхеньян согласился на иные источники энергии, которые не включали атомную энергию. "Как мне представляется, россияне хотят предоставить легководный реактор, заработать денег на нем и закрепиться в энергетических связях в Восточной Азии", - говорит Ча, который не был проинформирован о российском предложении. "Один дипломат, занимающийся связанными с Россией вопросами, заявил в понедельник, что участие Москвы может помочь ей выступить против санкций, введенных против нее за вмешательство в события на Украине", - пишет газета. "Они могут пытаться вернуться в глобальную игру, - заявил этот дипломат. - Мы помогли спасти мир от северокорейских ядерных бомб, так к чему сохранять санкции?" Источник: The Washington Post