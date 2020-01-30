ФранкенСВИН: ученые создали бионическое сердце из сердца мертвой свиньи, обернутого в "синтетический рукав"

"Ученые создали гибридное бионическое сердце из органа мертвой свиньи (...), с которого сняли естественную внешнюю мышцу и обернули в синтетический рукав, обеспечивающий электрическую стимуляцию органа. Ученые надеются, что это может знаменовать конец использования животных при испытаниях сердечных устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, - передает Daily Mail. - Инженеры Массачусетского технологического института считают, что это биороботическое гибридное устройство также может быть использовано для испытания искусственных клапанов".

"Обязательные испытания сердечных устройств требуют многочисленных тестов на устойчивость и испытаний на животных. [Новое устройство] может реалистично отражать то, что происходит в настоящем сердце, чтобы уменьшить количество испытаний на животных или ускорить процесс разработок", - пояснила доктор Эллен Роше, доцент кафедры механической инженерии в Массачусетском технологическом институте и один из авторов исследования.

"Команда ученых также считает, что их находки, о которых сообщает журнал Science Robotics, могут когда-нибудь быть использованы для разработки искусственного сердца для человека", - говорится в статье.

"В существующих биогибридных роботах используются живые ткани для стимуляции движения и искусственные материалы для создания структуры. Но в рамках нового исследования было предпринято обратное: ученые использовали сердце свиньи для структуры, а сокращение обеспечивается синтетическим миокардом (миокард - это мышечный наружный слой сердца), который приклеивается с помощью нового силиконового клея TissueSil", - сообщает издание.

Искусственные мышцы робота-миокарда способны имитировать структуру естественных мышечных волокон сердца и сокращаться аналогично настоящему органу. Ученые указывают, что, чтобы стимулировать лежащее в основе мертвый орган, они могут контролировать частоту сердечных сокращений, сократительную способность и систолический объем бионического сердца.

"Устройство представляет собой настоящее биологическое сердце, чья жесткая мышечная ткань была заменена мягкой роботизированной матрицей из искусственных сердечных мышц, напоминающей пузырчатую пленку", - сообщила доктор Роше.

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