Инвесторы для России: экономическая миссия премьер-министра Баварии в Москве

"Путин встретился с премьер-министром Баварии, чтобы привлечь в Россию немецкие деньги. Зедер попрактиковался в мировой политике - и выдвинул условия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Полтора часа заставил Владимир Путин ждать своего баварского гостя, прежде чем принял его в среду вечером в Кремле. Время ожидания - один из точных индикаторов, с помощью которых шеф Кремля показывает своему визави его ранг и значимость, - отмечает журналист Андре Баллен. - Своей значимостью Маркус Зедер может быть доволен. Его предшественнику Хорсту Зеехоферу в 2017 году пришлось не легче. В 2014 году, в разгар украинского кризиса, Путин заставил Ангелу Меркель ждать его и вовсе четыре часа".

"Свой визит Зедер согласовал с ведомством канцлера. Он выразил заинтересованность в усилении экономического сотрудничества, но также указал на политические проблемы, которые необходимо решить. Так, он подчеркнул, что условием смягчения санкций является продвижение в решении кризиса на Донбассе", - передает издание.

"Он также затронул вызывающую споры тему убийства в берлинском парке Тиргартен. В разговоре с Путиным Зедер три раза указал на необходимость сотрудничества в расследовании убийства. Однако ответ, по словам Зедера, оказался сдержанным: "Один раз он кивнул, в остальном не было никакой выдающейся реакции".

"Зедер приехал в Москву по приглашению Путина, - пишет издание. - Будучи лидером партии ХСС, он представлял федеральную землю, которая, вероятно, в наибольшей степени представлена в экономике России. (...)В последние два года объем товарооборота между Баварией и Россией составлял около 8 млрд евро".

"Поэтому Путин пригласил и своего нового министра экономики, и мэра Москвы. С мэром Москвы Сергеем Собяниным Зедер подписал соглашение о партнерстве, которое призвано углубить сотрудничество в сфере экономики, науки и культуры".

"Германия - ключевой партнер Москвы", - заявил Собянин. Именно в сфере высоких технологий России нужны технологии Германии. В том числе для реализации амбициозных планов Путина по модернизации, будь то цифровизация страны или повышение производительности труда".

"Оба пункта являются условием для оживления экономического роста России, который в последнее время является скорее слабым, - пишет Handelsbslatt. - Германия готова к этому, но чтобы в полной мере использовать потенциал экономических отношений, необходимы и политические шаги со стороны Москвы, еще раз подчеркнул Зедер в конце своей поездки".