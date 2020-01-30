Можете ли вы полюбить (заново) свою работу?

"(...) Можно ли действительно любить свою работу? В эпоху эмоционального выгорания, поиска смысла и молодых выпускников, напуганных постоянным трудовым договором, это совершенно не очевидно. Переживания на работе становятся предметом общественных дебатов, и реальная опасность оттого, что работники ощущают себя несчастными, становится все более и более заметной. Исследование, проведенное Институтом Гэллапа, показало, что только 6% французских сотрудников активно включаются в свою работу, что составляет половину от среднемирового уровня", - пишет Le Figaro.

"Работа истощает наш мозг", - говорит Брюс Дейсли. Этот британец, до недавнего времени занимавший должность вице-президента Twitter по Европе, является автором книги "Как (заново) полюбить свою работу" (издательство First). "Современная работа становится все более бюрократической, перегруженной электронными коммуникациями и встречами", - сетует он. (...) "Сегодня жизнь в целом кажется нам более тревожной от того, что работа, составляющая суть жизни, сама по себе становится стрессовой". Мы даже перестали это осознавать: "В офисе стресс стал нормальным состоянием", - подчеркивает Брюс Дейсли.

"По его мнению, так происходит под совместным воздействием двух явлений: появления искусственного интеллекта и гиперподключенностью к интернету. Так как современные сотрудники получают электронные письма на свой мобильный телефон, их просят всегда быть на связи... а значит, потенциально они испытывают стресс с утра до ночи", - говорится в статье.

"(...) Приоритетной задачей является научиться защищать себя, управлять своим дыханием. В идеале, побыть одному. Мы проводим свои дни с соседями по опен- спейсу, с электронными письмами и уведомлениями с телефонов, при этом нас постоянно прерывают. После каждого прерывания нам требуется время, чтобы восстановить свой уровень концентрации. Результат: мы начинаем выполнять несколько задач, но вряд ли заканчиваем хоть одну", - говорится в статье.

"Постоянные прерывания и отвлекающие факторы заставляют нас чувствовать, что мы делаем меньше работы. Все это оказывает существенное влияние на наше ощущение собственной ценности", - поясняет Брюс Дейсли. И наоборот, предоставляя себе моменты уединения, вы можете двигаться вперед, решать задачи одну за другой и, таким образом, избегать накопления стресса".

"(...) Плохая организация, отсутствие повестки дня и большое количество участников: таковы составляющие неэффективного собрания. Это хороший способ впустую тратить время каждого и подрывать моральный дух сотрудников, которые высиживают там более часа, но выступают только по 5 минут. После 45 минут без перерыва мы больше не в состоянии сосредоточиться ни на чем и устаем от попыток сделать это. После двухчасового собрания многие уже ни на что не годны...", - говорится в публикации. "Сокращение времени собрания позволяет проводить более целенаправленные обсуждения и дает ощущение причастности", - утверждает Брюс Дейсли.

"(...) В идеале нужно по возможности побольше ходить. По дороге на работу, когда вы возвращаетесь домой или после встречи. Воспользуйтесь возможностью помедитировать, которая предлагается в новых приложениях, таких как Headspace, где запускается серия упражнений на осознанность "Прогулки по городу", которые нужно практиковать во время движения, чтобы бороться с тревожностью. Другой вариант: организовывать встречи на улице, совершая прогулку. Это принцип пешеходных встреч walking meetings. Помимо ограничения числа участников, они смягчают иерархические отношения и высвобождают творческий потенциал, стимулируя появление различных мнений, которые порождают новые идеи", - указывает издание.

"(...) Работать строго по графику и с утра до ночи плохо, настаивает Брюс Дейсли. Но это не всегда легко предотвратить. "Требования, предъявляемые к нам нашей работой, настолько интенсивны, насколько они необоснованны, и поэтому мы чувствуем себя подавленными", - с сожалением говорит он. Отсюда возникают ухищрения по оптимизации своего времени, например, обед за рабочим столом при печатании электронных писем. Опираясь на научные исследования, автор напоминает, что в любом случае люди менее эффективны во второй половине дня, и тем более, если у них не было настоящего обеденного перерыва. Результат: мы работаем хуже и медленнее... и мы сами себя виним. "У меня такое чувство, что только защищая себя от работы, мы способны снова ее оценить" - уверяет Брюс Дейсли.

"(...) Первый и один из самых важных шагов - отключение уведомлений на своем телефоне, - утверждает Брюс Дейсли. - Иначе мы рефлекторно постоянно смотрим на наши сообщения. Но экран, который загорается, чтобы предупредить нас о деталях, связанных с работой, оказывает ощутимое влияние на уровень кортизола". Этот гормон, который посылает энергию нашему мозгу, чтобы справиться со стрессом, оказывает вредное воздействие, когда он выделяется в слишком большом количестве", - пишет Le Figaro.

"(...) В будущем работа потребует от человека еще больше, чем когда-либо прежде, изобретательской способности, - отмечает Брюс Дейсли. - Но вместо того, чтобы готовиться к этому, мы создали более бюрократический способ работы, чем когда-либо прежде. И есть убедительные доказательства того, что люди, которые проверяют свою электронную почту в течение 2 часов вне офиса, испытывают один из самых высоких уровней стресса. И наоборот, простые ограничения способны сделать нас счастливее".

"(...) Мы одержимы самозащитой", - продолжает Брюс Дейсли. Покачивать головой, слушая, как коллега говорит о каком-то неизвестном деле, предвидя погрешности, на которые может указать ваш начальник в ответ на такую инициативу... Такие рефлексы являются не только источником стресса, но и влияют на качество коллективной работы, и просто на ощущение счастья. "У нас есть научные доказательства того, что, когда мы можем честно выражать свои мысли, не опасаясь критики, мы способны лучше выполнять свою работу должным образом", - уверен бывший вице-президент Twitter.