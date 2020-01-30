Москва - чемпионка мира среди городов с функцией выхода в интернет

"Для тех, кто знал российскую столицу в 2000-х годах, столь резкий скачок кажется поразительным: сегодня это ультрасовременный мегалополис, жители которого регулируют свою жизнь со своих смартфонов", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Кто сейчас вспомнит то время, когда москвичи нашептывали кому-то на ухо ценный совет: "Вы ищете билеты на поезд? Надо поехать на Казанский вокзал, там вы простоите в очереди всего один час!" Все это завершалось строгим выговором неприветливого продавца, который считал и пересчитывал ваши билеты, передавая их через окошко пыльной кассы", - говорится в статье.

"За каких-то десять лет российская столица сменила эпоху. Сегодня Москва - это город, где вы можете оплатить свой билет на поезд или на метро с помощью своего телефона, своих смарт-часов или, для самых кокетливых, своего умного кольца. Не говоря уже об оплате с помощью системы распознавания лиц, находящейся на экспериментальной стадии", - отмечает журналист.

"(...) По иронии судьбы, забавную историю про Казанский вокзал нам напомнил недавно ставший москвичом 36-летний Кирилл Ильницкий, гражданин Белорусии, который учился в Италии, а теперь руководит международным отделом Агентства инноваций Москвы. Он переехал в российскую столицу всего шесть лет назад", - указывает автор статьи.

"Я никогда не думал, что буду жить в Москве, - признается он. - Мне казалось, что это грязный, враждебный, изматывающий город... Сегодня я езжу в офис на велосипеде, управляю всей своей жизнью со своего смартфона, и я шесть лет не был в банке, в то время как мне потребовалось трижды съездить в Италию для того, чтобы закрыть свой старый счет".

"(...) Такая реальность, сбивающая с толку тех, кто знал этот город на рубеже 2000-х годов, кроме того, подтверждается опубликованным в 2018 году всеобъемлющим исследованием Организации Объединенных Наций по поводу "электронного правительства" на местном уровне. Москва в нем помещена на первое место, она опережает Кейптаун (ЮАР) и Таллинн, столицу тотально подключенной к интернету Эстонии. Лондон и Париж делят четвертую позицию", - пишет Le Monde.

"Большая часть жизни москвичей отражается в двух приложениях Mos.ru и Gosuslugi.ru, в которых объединены городские и другие федеральные услуги. Граждане там могут управлять чем угодно: запросами на административные документы; налоговым менеджментом; оплатой коммунальных услуг, парковок, штрафов; мониторингом потребления газа и электроэнергии; записью на прием к врачу...", - сообщает Виткин.

"К этому следует добавить сервисы, управляемые империей Яндекс, российским конкурентом Google: перевод денег, доставка еды, каршеринг, такси, приложение "общественный транспорт", которое определяет с точностью до минуты движение автобусов. В результате, по данным мэрии, 99% москвичей пользуются онлайн-услугами, а 71% - делают это каждый день", - говорится в публикации.

"(...) Символом модернизации государственных услуг являются "многофункциональные центры", где граждане могут обращаться к нескольким администрациям в одном месте, на этот раз в реальной жизни. И если ваше ожидание превысит пятнадцать минут, вам там предложат кофе", - описывает журналист.

"Такое изобилие онлайн-сервисов, предназначенных для облегчения жизни граждан и, как говорят, в долгосрочной перспективе для борьбы с коррупцией, также делает как никогда правдивым общеизвестное предупреждение о том, что "Москва - это не Россия". Столица - это избалованный ребенок государственной политики, являющаяся совсем не характерной витриной страны, где четверть домохозяйств не имеют туалетов, подключенных к канализации. За последние 9 лет на развитие города было потрачено 24 млрд евро, почти столько же, сколько на все остальные населенные пункты в России!" - комментирует Виткин.

"Акцент на цифровизацию исходит от воли мэра Сергея Собянина, который находится у власти с 2013 года и претендует на роль великого модернизатора Москвы. В основном, летом город претерпевает метаморфозы, его захватывают скутеры, велосипеды, террасы кафе... Он был инициатором программы "Умный город", где придается особое внимание общественному транспорту (используемому 79% жителей) и выделяется на это астрономический бюджет, над которым нависло немало обвинений в злоупотреблениях", - отмечает издание.

Кирилл Ильницкий, один из разработчиков этого проекта, считает, что для того, чтобы конкурировать с другими городами мира, необходимо "отделить образ Москвы от образа остальной страны". "Как только вы выезжаете за несколько десятков километров, это уже другой мир", - подтверждает он, будь то транспорт, обработка отходов или административные процедуры.

"(...) Даже за самыми впечатляющими нововведениями мэрии скрывается обеспокоенность. Хотя муниципалитет утверждает, что он обеспечивает защиту управляемых им данных от пиратства и возможных вторжений со стороны частного сектора и государства, у людей возникает недоверие. Тем более, что надвигается намного более серьезный этап, связанный с системой распознавания лиц", - говорится в статье.

"Небольшие видеокамеры уже появились на турникетах некоторых станций метро. На данный момент их миссия состоит в том, чтобы выявлять людей, находящихся в розыске, но, поскольку они служит средством платежа, то со временем они научатся распознавать всех жителей Москвы", - отмечает Бенуа Виткин.