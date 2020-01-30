В военной сфере Россия сильна как никогда

"Боевая мощь России велика как никогда, - пишет немецкое издание Die Welt. - И в качестве военной цели Москва держит на прицеле прежде всего Европу. Такие выводы были сделаны в исследовании известного Института оборонных исследований (FOI), который находится в подчинении шведского министерства обороны. "Россия Владимира Путина снова стала агрессивной, непредсказуемой державой, которая хочет иметь власть над своими соседями, как минимум контролировать их", - сказал в разговоре с Die Welt Хайнрих Браус, занимавший до 2018 года должность заместителя генерального секретаря по вопросам обороны и планирования в штаб-квартире НАТО в Брюсселе".

Российское руководство, по его словам, даже "готово использовать военную силу для своих целей в силовой политике, если посчитает, что справится с рисками, что можно наблюдать на Украине и в Сирии". Но чем обусловлена сила России?

"Согласно исследованию, проведенному шведским институтом FOI,Россия существенно увеличила свои расходы на оборону, а также количество военных учений, - передает журналист Кристоф Б.Шильц. - Ее боевая мощь значительно выросла с 2008 года. Армия России в состоянии победоносно вести региональные войны по соседству и одновременно участвовать в боевых действиях в Сирии и на Украине. "Нас беспокоит растущее превосходство России в обычных вооруженных силах на восточной границе НАТО, которое подкрепляется ядерным оружием", - говорит Браус. Сюда, по его словам, относятся новые ракеты средней дальности SSC-8, направленные против Европы. Эксперт по безопасности предупреждает об опасности "ситуации свершившегося факта - быстрой регионально ограниченной атаки, подготовленной и сопровождаемой кибератаками и дезинформационными кампаниями, до того, как НАТО сможет эффективно ответить".

По словам Яна Техау, эксперта по внешней политике из Германского фонда Маршалла (GMF) в Берлине, "Россия разработала сценарии нанесения первого ядерного удара и обладает техническими возможностями для того, чтобы с помощью размещенных в Калининграде ракет "Искандер" атаковать не только Прибалтику, но и такие города, как Стокгольм и Берлин, в течение нескольких минут".

До 2029 года Россия в военной сфере будет с высокой долей вероятности фокусироваться на Европе, говорится в исследовании FOI. Что неудивительно: с точки зрения России, запад и юг располагают лучшими условиями для ведения региональной войны, так как инфраструктура дорог, железнодорожных и судоходных путей там удобна для военных перевозок, передает издание.

В исследовании FOI говорится о "постепенном улучшении военных возможностей России, в частности в так называемом интенсивном ведении войны против хорошо вооруженных противников". "Путин не только грезит о новом чудо-оружии - оно у него уже есть: к нему относится, например, сверхзвуковое оружие "Авангард", способное нести ядерный заряд. Его не сможет сдержать ни одна западная система ПРО, - подчеркивает издание. - (...) У НАТО нет ничего сопоставимого".

К тому, продолжает издание, Россия обладает боеспособным флотом подводных лодок. Центральное значение исследование FOI отводит лодкам серии "Борей", которые должны поступить на вооружение через пять лет. Большой ущерб западному альянсу в море может причинить и подводный беспилотник "Посейдон", который также способен нести ядерный заряд и сейчас проходит испытания. "НАТО не сможет ни определить его местоположение, ни устранить", - говорится в статье.

"Москва регулярно нарушает воздушное и морское пространство в Балтийском море. Эти провокации призваны испытывать Запад, чтобы выяснить, насколько решителен и сплочен альянс", - пишет Die Welt.