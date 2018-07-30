Немцы по происхождению и по паспорту

Понятие "немец по паспорту" отражает то представление, что в Германии якобы есть немцы второго сорта. За этим словом скрывается отвратительная идея, с которой надо бороться, считает автор публикации в Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс.

Сегодня понятие "немец по паспорту" ассоциируется в первую очередь с партией АдГ, политики которой его охотно употребляют, однако оно гораздо старше самой партии. В FAZ оно впервые всплывает в 1972 году, однако "свою откровенно уничижительную окраску приобрело лишь в начале нового тысячелетия", говорится в статье.

Сегодня оно означает следующее: вроде как есть "настоящие немцы" и немцы второго сорта, предки которых или они сами родились не в Германии, имеют "не по-немецки звучащие имена" и, значит, по-настоящему не могут считаться немцами, пишет автор.

"При этом есть весьма успешные "немцы по паспорту" - и это не только футболисты. Бывший министр внутренних дел и руководитель ведомства федерального канцлера Томас де Мезьер, как можно понять по его фамилии, не "настоящий немец". Его предки в XVII веке бежали из Франции. В пользу де Мезьера можно сказать, что он выглядит отлично интегрированным, как и его многочисленные родственники", - замечает Мартенс.

Комментируя дискуссию вокруг футболиста Месута Озила, покинувшего со скандалом национальную сборную Германии, журналист указывает на то, что с его уходом не прекращаются дискуссии, "является ли Озил частью Германии и является ли Германия частью Озила". Для некоторых депутатов Бундестага, иронично замечает Мартенс, предки которых "с немецкими паспортами участвовали еще в битве при Тевтобургском лесу", Озил и ему подобные не являются частью Германии. "Даже если футболиста есть в чем упрекнуть, дискуссии вокруг самого понятия "немец по паспорту" несут в себе нечто отвратительное и даже опасное", - пишет автор.

Многие немцы, имеющие миграционное прошлое, сетуют на то, что в обычной жизни часто имеют дело с ситуациями, когда им припоминают это. "Ну и пусть я "немец по паспорту" - что из этого?" - говорят они. В таких комментариях уже звучит упрямство, проскальзывает гордость, отмечает автор публикации.

"Пока что это не стало массовым движением или тенденцией. Но эта позиция становится нередкой для тех, кто имеет "ненемецкие" корни. Это демонстрирует и стартовавшая недавно в Twitter кампания #metwo, участники которой, столкнувшиеся с повседневными проявления расизма, делятся своим опытом", - повествует Мартенс.

Похоже, "и в Германии из этого может получится тенденция, как свидетельствует пример "паразитов" и афроамериканцев", пишет журналист. "На стадионах, - рассказывает он, - болельщиков футбольного клуба Санкт-Паули (Берлин) дразнили, называя "паразитами". "Вы паразиты, асоциальные паразиты - спите под мостом или на вокзалах", - распевали их противники. Но затем сами фанаты переломили ситуацию. В сети появились видео, на которых они во всю мощь орут: "Да, мы паразиты, асоциальные паразиты, спим под мостом или на вокзале". То, что было задумано как оскорбление, теперь они носят почти как орден", - считает автор.

Журналист приводит еще один пример: "В Северной Америке чернокожие в определенной среде называют друг друга уважительно "нигер" (...). Чем является это слово - оскорблением или комплиментом, зависит от контекста и в первую очередь от говорящего". Другими словами, если "белый" назовет афроамериканца "нигером", это будет расцениваться как оскорбление.

"Германия, - пишет Мартенс, - не может быть заинтересована в том, чтобы сотни тысяч немцев начали позиционировать свое отчуждение от страны, упорно подчеркивая, что они немцы лишь по паспорту. Идеи, стоящие за этим понятием, отвратительны, и с ними следует бороться".