Почему перед переговорами лучше есть на завтрак мюсли, чем яичницу

Команда исследователей из Университета Любека впервые доказала влияние питания на наше поведение, сообщает журналистка немецкого издания Focus Петра Апфель.

В рамках первой части исследования, проведенного учеными под руководством эксперта по обмену веществ Себастьяна Шмида и социального психолога Сойонг Парк, 87 человек, предварительно рассказавших исследователям о том, что они ели на завтрак, приняли участие в ультимативной игре. Смысл этого часто используемого социально-психологического теста заключается в том, чтобы поделить определенную сумму денег. Участники эксперимента должны отреагировать на предложение своего виртуального партнера: партнер делает предложение (например: "Я оставляю себе 60 евро, ты получаешь 40"), которое испытуемый может либо принять, либо отклонить; в последнем случае оба партнера остаются ни с чем. Решение испытуемого зависит, прежде всего, от того, считает он предложение справедливым или нет, поясняет журналистка.

В ходе проведенного эксперимента выяснилось: чем выше было содержание углеводов в завтраке, тем более чувствительно - и, соответственно, отрицательно - реагировали испытуемые на несправедливое предложение.

По словам Себастьяна Шмида, до проведения эксперимента исследователи тщательно рассчитали необходимое для него количество участников, поэтому результаты являются "абсолютно убедительными".

Вторая часть исследования, в которой приняли участие 24 человека, проходила в лабораторных условиях. Помещения, в которых находились участники, имели одинаковую температуру и освещенность, испытуемые получали одинаковые продукты от одного и того же производителя, у них всегда был один и тот же куратор и отсутствовали внешние раздражители. Сотрудники лаборатории даже не пользовались парфюмом во время эксперимента, повествует Апфель.

В течение двух, не следующих подряд дней испытуемые получали завтрак, содержащий 80% углеводов (белков и жиров по 10%), в другие дни - завтрак с тем же количеством калорий и содержанием БЖУ в соответствии с рекомендациями Немецкого общества питания: 50% углеводов и по 25% белков и жиров. Спустя три часа после завтрака были проведены различные нейрокогнитивные тесты, в том числе и ультимативная игра. С помощью анализа крови исследователи также определяли соответствующие параметры гормонов и обмена веществ. Исследование показало: реакция испытуемых во время ультимативной игры была разной в зависимости от содержания углеводов в завтраке. "После завтрака с высоким содержанием углеводов испытуемые были намного более чувствительны к несправедливым предложениям, чем во время эксперимента со сбалансированным содержанием питательных веществ", - резюмировал Шмид.

Непринятие несправедливой сделки можно было бы связать с высоким уровнем агрессии, однако исследователи не обнаружили изменений в уровне тестостерона у участников эксперимента. Объяснить различное поведение испытуемых можно только изменившимся после еды профилем аминокислот, являющихся строительным материалом для нейромедиаторов мозга.

Тем не менее, Себастьян Шмид не спешит делать выводы о необходимости увеличения количества углеводов в питании, так как решение о том, стоит ли принимать несправедливое предложение, зависит от ситуации, и ученые лишь доказали взаимосвязь между питанием и поведением. Однако, если исходить из того, что крайне несбалансированное содержание углеводов по отношению к белкам может напрямую воздействовать на повседневное поведение человека, односторонние диеты стоит рассматривать более критически, говорится в публикации.