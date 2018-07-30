Российская атака на Черногорию могла бы означать конец НАТО

"В последние годы России многократно удавалось перехитрить Запад, когда она с примечательной искусностью разыгрывала более слабые карты", - пишет в своей статье в Foreign Policy Джеффри Э. Стейси, бывший сотрудник Госдепартамента США. "Россия не так могущественна, как в советскую эпоху, но благодаря стратегическому мышлению президента Путина она теперь регулярно выступает в глобальной политике "в более высокой весовой категории", чем ей положено. Россия гораздо эффективнее, чем Китай, "бьет по коленям" Запад при любой возможности, а заодно постоянно ищет и часто находит способы его ослабить", - говорится в статье.

По мнению автора, самое тревожное для Запада - то, что последний смертельный удар возможен на Балканах. Стейси предполагает: возможно, на саммите в Хельсинки "Трамп вручил Путину список ключевых выборов в Конгресс, на которых идет острая борьба, - выборов, на которых ему необходимо вмешательство России. А вероятнее, они говорили о НАТО, Крыме и Украине, и Путин получил от Трампа то, чего хотел".

"Собственно, Трамп, как представляется, подыгрывает российской уловке, которая может разрушить НАТО путем удара по самому новоиспеченному члену альянса", - продолжает автор. Он цитирует высказывания Трампа о Черногории в интервью Fox News, на следующий день после встречи с Путиным: "Черногория - крохотная страна с очень сильным народом. Там есть очень агрессивные люди. И они могут повести себя агрессивно, и - поздравляю вас, вы участвуете в третьей мировой войне". Стейси рассуждает: "Вооруженное российское вмешательство в Черногории - с применением средств гибридной или традиционной войны - дало бы Трампу шанс подтвердить делом то, что он сказал на Fox News, и заявить союзникам по НАТО, что Вашингтон не будет выполнять статью 5 Устава НАТО и не придет на помощь Черногории вместе со своими союзниками. Если США не будут участвовать в операции Сил реагирования НАТО - многонациональных наступательных сил НАТО, находящихся в состоянии высокой боевой готовности, то Европа, вероятно, попятится и не станет отвечать на неожиданный натиск. Российская атака будет совершена не наземными силами, которым пришлось бы пройти через много стран прозападной ориентации. Нет, атака, вероятно, будет нанесена с моря и с воздуха".

Автор продолжает: "Осуществление подобного сценария нанесет НАТО смертельный урон, бесповоротно расколов альянс".

Правда, замечает он, теперь Россия, возможно, "начинает неверно трактовать толерантность стран НАТО и переоценивать свои возможности".

По мнению Стейси, саммит в Хельсинки - полномасштабный кризис в сфере национальной безопасности США. Он полагает: "В действительности вопрос стоит так: Трамп просто следует своим капризам, нанося урон интересам национальной безопасности США, либо на самом деле это Москва дергает за веревочки?"

"Высказывания Трампа о Черногории, самое малое, ослабляют альянс, предоставляя России расширенную свободу рук для дестабилизации новоиспеченного члена НАТО и повышая риск возобновления конфликта на Балканах. В наихудшем случае эти слова отражают взгляды самого Путина, что порождает серьезные опасения, что за закрытыми дверями два президента пришли к какой-то договоренности о Черногории. Если НАТО не готово в полной мере противостоять угрозе на военном уровне, незамедлительным последствием российской атаки на Черногорию станет фактический конец самого мощного в мировой истории военного альянса", - заключает автор.