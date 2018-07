30 июля 2018 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Накаляется ссора Билла Браудера с Путиным из-за санкций "Неделю назад в Хельсинки Путин четко дал понять, что я его недруг номер один, и так обстоит дело с 2012 года", - сказал в интервью Financial Times инвестор Билл Браудер. Журналистка Катрина Мэнсон напоминает, что Путин на своей совместной пресс-конференции с Трампом обвинил "деловых партнеров Браудера в уклонении от уплаты налогов. На следующий день имя Браудера было названо в числе 10 бывших американских дипломатов, сотрудников разведки и других лиц, которых Москва хотела допросить". Со своей стороны, Браудер сказал, что истинная причина нападок на него - лоббирование им в течение 10 лет американского "Закона Магнитского" от 2012 года. По мнению издания, очередной шаг подчеркивает обеспокоенность Кремля санкциями, предусмотренными "Законом Магнитского", и значимость встречи в "Башне Трампа" в 2016 году. "Закон был назван в честь Сергея Магнитского, который был аудитором Браудера и, по его словам, разоблачил аферу с налогами на 230 млн долларов, совершенную российскими официальными лицами и преступной шайкой против российского государства. Однако российские власти арестовали Магнитского по налоговому делу, заведенному на фирму Браудера, и спустя год, в 2009 году, он умер в российской тюрьме после избиения", - говорится в статье. "Минюст США также в 2013 году подал иск к российской компании Prevezon Holdings, которую он обвинял в отмывании путем вложений в нью-йоркскую недвижимость денег, поступивших от аферы, которую вскрыл Магнитский. В прошлом году Prevezon пошла на мировую по этому делу, согласившись выплатить 5,9 млн долларов без признания своей вины, но пропустила крайний срок выплаты", - сказано в статье. "В этом списке (опубликованном Москвой на прошлой неделе. - Прим. FT.) не было ни одного человека, который не был бы связан с Магнитским или Prevezon", - сказал Браудер в интервью Financial Times. Браудер сказал, что на саммите Путина и Трампа в Хельсинки в этом месяце "фактически повторились цели встречи в "Башне Трампа" в 2016 году", пересказывает газета. "Это была та же встреча, те же тезисы для выступлений", - сказал он. Сообщив, что среди участников встречи были московский юрист Наталья Весельницкая и вашингтонский лоббист Ринат Ахметшин, газета пишет, что эти двое "лоббировали в команде Трампа идеи, направленные против "Закона Магнитского". Автор пишет: "Москва оспаривает излагаемую Браудером версию его послужного списка в бизнесе и смерти Магнитского, она заочно приговорила его к 9 годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе в уклонении от уплаты налогов". Газета также сообщает, что Ахметшин подал к Браудеру в Вашингтоне иск о клевете. Источник: Financial Times