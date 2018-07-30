Легендарный журналист Сеймур Херш - о правде, которая стоит за "Новичком", российскими хакерскими атаками и 11 сентября

"Это он разоблачил бойню в Сонгми во Вьетнаме, а позднее привлек внимание мира к издевательствам над заключенными в тюрьме Абу-Грейб во время иракской войны", - пишет Юссеф Эль-Гингихи в The Independent, предваряя интервью с 81-летним американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем.

"Вскоре мы заговорили о текущих событиях, в том числе о предполагаемых российских хакерских атаках на президентские выборы в США. Херш громогласно высказывает категоричные мнения на эту тему и подозревает нечестную игру. Он заявляет, что наблюдается "сильная неприязнь к России. Все эти вещи про то, что Россия совершила хакерский взлом выборов, кажутся несообразными". Он изучает эту тему, но не готов обнародовать результаты публично - пока не готов", - пишет автор.

"Херш язвит, что в последний раз слышал, что американский оборонный истеблишмент что-то полагает "с высокой степенью уверенности", когда речь шла об оружии массового поражения в Ираке. Он указывает, что АНБ считает лишь с "умеренной степенью уверенности", что российские хакерские атаки имели место. Этот аргумент звучал и раньше; не было никакого аналитического доклада национальной разведки, который пришлось бы подписать всем 17 разведслужбам США", - говорится в статье. Херш заметил: "Когда разведывательное сообщество хочет что-то сказать, оно это говорит... "Высокая степень уверенности" фактически означает, что они (этого) не знают".

Издание отмечает: "Херш также публично заявлял, что официальная версия отравления Скрипалей не выдерживает проверки". В интервью Херш сказал: "История об отравлении "Новичком" не очень хорошо выдерживает критику. Он (Скрипаль), скорее всего, разговаривал с британскими разведслужбами о российской организованной преступности". Прискорбный оборот событий, когда были отравлены другие жертвы, определенно говорит о небрежности, которая свойственна скорее элементам из кругов организованной преступности, чем действиям при государственной поддержке".

Интервью было взято по телефону, уже после того, как Херш выступил в Центре расследовательской журналистики в Лондоне. "Свою лекцию он завершил историей о том, как после 11 сентября беседовал со своими источниками. Херш излил досаду на спецслужбы из-за того, что они не делились с ним информацией. Один из его источников в ЦРУ парировал: "Столько лет прошло, а ты никак не поймешь: ФБР ловит грабителей банков, а ЦРУ грабит банки".

Интервьюер пишет: "Я спросил о том, как война в Сирии стала вопросом, который расколол левые силы. Херш написал для London Review of Books серию спорных лонгридов, где намекал, что ответственность за химические атаки, возможно, лежит не на правительстве Асада". "В статье "Красная черта и крысиная тропа" ("крысиная тропа" - термин американских спецслужб для обозначения маршрутов организованного бегства нацистов из Европы в конце Второй мировой. - Прим. ред.) Херш утверждал, что доступ к химическому оружию был у обеих сторон. Он даже зашел дальше и постулировал версию, что повстанцы или даже турецкое правительство Эрдогана могли совершить атаку под ложным флагом, чтобы вынудить Обаму к более широкому вмешательству США в события, поскольку такая атака преступила бы запретную черту - "красную линию", которую Обама установил. Херш также подчеркивал, что ЦРУ при участии MI-6 с использованием подставных фирм создало "крысиную тропу" для поставок оружия, которая соединила Ливию и Сирию. Эта линия была задумана для снабжения сирийских повстанцев, в том числе джихадистских группировок, при их попытках свергнуть Асада; откровение поразительное, если учесть, что США ведут войну с террором и намереваются нейтрализовать "Исламское государство"*".

"Мы переходим к разговору о тайном финансировании и снабжении оружием исламистов, которое началось еще с моджахедов во время войны, которую СССР вел в Афганистане. Это делалось под руководством западных разведслужб, а также саудитов и пакистанцев. Херш вновь рассказывает, как пламенный антикоммунист Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности у президента США Картера, планировал заманить русских в "их собственный Вьетнам" - заставить увязнуть в войне, которая ускорила бы крах Советского Союза", - говорится в статье.

В выступлении в Лондоне "Херш расплывчато сослался на одну программу финансирования, на которую набрел, но не вдавался в подробности. Большинство сведущих людей в курсе истоков этой истории. Мало кто осознает, что это широкомасштабная засекреченная программа, которая расширилась на бывшие республики СССР, а также по всему Ближнему Востоку и Африке вплоть до сегодняшнего дня. Она разработана, чтобы способствовать достижению геополитических целей предположительно на основе того, что цель оправдывает средства", - говорится в статье.

Журналист пишет: "Я расспрашиваю его о докладах аналитических центров RAND и Stratfor, в том числе о документе за авторством (бывшего вице-президента США Дика) Чейни и (экс-президента Всемирного Банка) Пола Вулфовица, в котором они воображают намеренный раздел Ирака по этнически-конфессиональным признакам. Херш печально заявляет: "На следующий день после 11 сентября нам следовало бы обратиться к России. Мы сделали именно то, от чего нас всегда остерегал Джордж Кеннан, говоря, что этого никогда не надо делать, - расширили НАТО слишком далеко"".

Речь в интервью также зашла о терактах 11 сентября 2001 года в США. Херш сказал: "Я не безусловно верю в историю, что ответственность за 11 сентября лежит на Бен Ладене. На самом деле мы не знаем концовки этой истории. Я был знаком с людьми в (разведывательном. - Прим. газеты) сообществе. У нас нет никакой эмпирической информации о том, кто что делал".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.