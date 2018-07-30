Россиян мобилизует не оппозиция, а пенсионная реформа

Люди берут на веру кремлевские легенды о величии страны, но про пенсии могут посчитать: "насладиться" заслуженным отдыхом доведется скорее всего на кладбище, пишут СМИ. К тому же резкое повышение пенсионного возраста не решает принципиальных проблем России в сфере труда и социальной политики. На этой стадии Путин сознательно поддерживает атмосферу сомнения по поводу его намерений.

Пенсионная реформа в России "вызвала в широких слоях населения - независимо от политических взглядов - сопротивление, которое теперь выражается в демонстрациях по всей стране и местами вызывает протест и в региональных правительствах", пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Участников сегодняшних акций объединяет возмущение социально-политическим проектом, который нанесет финансовый ущерб каждой российской семье. Рано назначаемая пенсия является для большинства россиян лишь дополнением к доходу от трудовой деятельности, которой люди продолжают заниматься, пока им это позволяют здоровье и работодатель, поясняет журналист.

Средней российской пенсии, составляющей 13,3 тыс. рублей, вряд ли хватит на жизнь, однако она компенсирует недостаток социальной помощи, например услуг здравоохранения, которые сплошь и рядом являются платными. В некоторых регионах зависимыми от пенсии являются также дети и внуки, говорится в статье.

Акерет подчеркивает: "Действительная проблема этой реформы заключается в том, что она представляет собой только повышение пенсионного возраста и не решает принципиальных проблем России в сфере труда и социальной политики. Предложение ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых сотрудников скорее говорит о бессилии".

В утешительных высказываниях Путина - о том, что ему не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста, но решение необходимо по демографическим причинам - нет признаков того, что Кремль намерен смягчить закон.

В последние недели популярность Путина резко упала. Вскоре после его переизбрания "путинское большинство" чувствует себя обманутым, говорится в статье.

В ходе проведения ЧМ-2018 в России президент значительно повысил пенсионный возраст и думал, что подобный финт сойдет ему с рук. Однако россияне не хотят работать до самой смерти и выходят с протестами на улицы, сообщает Die Welt.

"Россияне вот уже несколько недель не могут прийти в себя и успокоиться: впредь мужчинам придется работать до пенсии на пять лет, а женщинам и вовсе на восемь лет дольше, чем раньше", - сообщает корреспондент.

Если во внешнеполитических вопросах россияне готовы верить в предложенные Кремлем легенды о российском величии, то в случае с пенсиями люди могут посчитать: факты им известны. "И они понимают, что проигравшая сторона здесь - они, - пишет журналист. - А многолетние сказки про российское величие еще больше подливают масла в огонь народного негодования. Многие задаются вопросом: почему такая всесильная страна не в состоянии платить мне пенсию?"

Ответ прост: "Россия вовсе не такая богатая и всесильная. Катастрофа с пенсионной системой стала последствием череды ошибок и просчетов, как снежный ком нараставших после окончания холодной войны". Одна из них - отказ от диверсификации сырьевой экономики. У государства нет средств продолжать поддерживать пенсионную систему из налоговых поступлений.

Призыв участвовать в митингах против повышения пенсионного возраста встречает все более сильный оклик в российском обществе, сообщает журналист La Croix Жан-Ив Дана. 28 июля много тысяч россиян вышли на улицы по всей стране, и это редкость - чтобы они протестовали против реформы, поддержанной президентом Владимиром Путиным.

Если Алексею Навальному 1 июля, в разгар ЧМ по футболу, удалось собрать на протестные акции очень мало людей, то на сей раз спорный проект пенсионной реформы мобилизовал силы ее противников, которые ответили на призыв КПРФ, говорится в статье.

В Москве на согласованном митинге собралось, по данным организаторов, 100 тыс. человек (по мнению присутствовавших там журналистов - 10 тыс.), которые напрямую предъявляли требования к российскому президенту и правительственной политике: "Путин, не трогай наши пенсии!"; "Мы хотим жить на пенсии, а не умереть на работе!" - передает автор статьи.

В Санкт-Петербурге, на родине Путина, собрался тысячный митинг, где появились красные флаги и портреты Сталина, пишет Дана. "Многие поверили Путину, когда он говорил, что пенсионной реформы не будет. Но это была всего лишь демагогия. Я очень разочарована в нем", - сказала 49-летняя участница митинга Ирина Иванова.

Онлайн-петиция с требованием отмены реформы собрала 2,9 млн подписей.

Открытое несогласие отразилось и на популярности Путина, которая снизилась в июле, несмотря на потенциальный эффект мундиаля, на то, что хорошая организация Россией данного события приветствовалась повсюду, а российская сборная, хотя и не прошла четвертьфинал, все же играла ярко, отмечает Дана. По данным ВЦИОМ, рейтинг популярности Путина снизился сейчас с майских 80% до 64%.

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе, изначально запланированное на 18 августа, было перенесено на 24 сентября.

На этой стадии российский президент сознательно поддерживает атмосферу сомнения по поводу его намерений и создает видимость, что отдает должное оппонентам, передает журналист.

"По большому счету, - заявил президент, - можно вообще ничего не делать в течение 5-10 лет, нам хватит возможностей поддерживать пенсионную систему. Но если не принимать никаких мер (...) пенсионная система лопнет". В конечном итоге Путин сказал: "Окончательного решения по пенсионной реформе пока нет, ее параметры будут определены после дискуссии".

"То, чего не могут добиться немногочисленные российские оппозиционеры, неустанно выступающие за демократию и права человека в своей стране, осуществит запланированная пенсионная реформа, - прогнозирует журналистка Tageszeitung Барбара Эртель. - Тысячи людей выходят на улицы, протестуя против повышения пенсионного возраста".

"Ни одному человеку, еще не выжившему из ума, неясно, почему после тяжелой работы в течение десятилетий он должен горбатиться до изнеможения еще дольше, и это ради пенсии, которой часто не хватает на достойную жизнь и старость", - пишет журналистка.

"Однако еще более весомым и вновь подтверждающим цинизм государственной власти фактом является то, что многие мужчины, которым предстоит выйти на пенсию в 65 лет, скорее всего, смогут "насладиться" заслуженным отдыхом только на кладбище", - пишет журналистка. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 62 года, говорится в статье.

Протесты должны стать предупреждением для главы российского государства, "самопровозглашенного лидера нации". Ведь когда речь идет о социальных ограничениях, для многих россиян проходит время патриотизма и шуток. Несколько лет назад протесты против отмены бесплатного проезда на общественном транспорте для пенсионеров заставили правительство отказаться от проекта, напоминает Эртель.