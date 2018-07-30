Несогласные с пенсионной реформой в России мобилизуют силы

Призыв участвовать в митингах против повышения пенсионного возраста встречает все более сильный оклик в российском обществе. 28 июля 2018 года много тысяч россиян вышли на улицы по всей стране, и это редкость - чтобы они протестовали против реформы, поддержанной президентом Владимиром Путиным, пишет журналист La Croix Жан-Ив Дана.

После первых попыток, предпринятых оппозиционером Алексеем Навальным 1 июля, когда в разгар чемпионата мира по футболу удалось собрать очень мало людей, спорный проект пенсионной реформы, внесенный российским правительством, мобилизовал силы ее противников, которые 28 июля ответили на призыв КПРФ, говорится в статье.

В Москве на согласованном митинге собралось, по данным организаторов, 100 тыс. человек (по мнению присутствовавших там журналистов - 10 тыс.), которые напрямую предъявляли требования к российскому президенту и правительственной политике: "Путин, не трогай наши пенсии!"; "Мы хотим жить на пенсии, а не умереть на работе!" - передает автор статьи

В Санкт-Петербурге, на родине Путина, собрался тысячный митинг, где появились красные флаги и портреты Сталина, пишет Дана. "Многие поверили Путину, когда он говорил, что пенсионной реформы не будет. Но это была всего лишь демагогия. Я очень разочарована в нем", - сказала 49-летняя участница митинга Ирина Иванова.

Онлайн-петиция с требованием отмены реформы собрала 2,9 млн подписей. Подобное несогласие, столь массовое и явно выраженное, относительно непривычно в России для меры, поддержанной нынешним президентом, комментирует журналист.

Открытое несогласие отразилось и на популярности Путина, которая снизилась в июле, несмотря на потенциальный эффект мундиаля, на то, что хорошая организация Россией данного события приветствовалась повсюду, а российская сборная, хотя и не прошла четвертьфинал, все же играла ярко, отмечает Дана. По данным ВЦИОМ, рейтинг популярности Путина снизился сейчас с майских 80% до 64%.

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе, изначально запланированное на 18 августа, было перенесено на 24 сентября. В настоящий момент организуется мобилизация, и протестный огонь отнюдь не затухает, свидетельствует корреспондент.

На этой стадии российский президент сознательно поддерживает атмосферу сомнения по поводу его намерений и создает видимость, что отдает должное оппонентам, утверждая, что он и сам был против нынешнего проекта, поскольку "это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан", передает журналист.

Тем не менее, Путин уточнил: "По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение 5-10 лет, нам хватит возможностей поддерживать пенсионную систему. Но если не принимать никаких мер (...) пенсионная система лопнет". Намек на рост средней продолжительности жизни, которая с 65,5 лет в 2005 году достигла показателя в 72 года в 2016 году, указывает автор статьи. В конечном итоге Путин сказал: "Окончательного решения по пенсионной реформе пока нет, ее параметры будут определены после дискуссии".